Çelik Kubbe projesinde çok çarpıcı detaylar! Nereleri koruyacağı öğrenildi

27 Ağustos 2024 16:12 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 16:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı! Savunma Sanayii alanında dev bir adım daha atıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı! Savunma Sanayii alanında dev bir adım daha atıldı

Türkiye'nin Çelik Kubbe'ye giden yolu! Hava savunma sisteminde tüm tehditleri bertaraf edecek milli adım atıldı

Türkiye'nin Çelik Kubbe'ye giden yolu! Hava savunma sisteminde tüm tehditleri bertaraf edecek milli adım atıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında alınan kararla, Türkiye kendi hava savunma sistemini kuracak. Ülkemizin her alanda güvenliğini arttıracak yeni hava savunma sistemimiz Çelik Kubbe’nin tüm katmanları yerli ve milli olacak.

Savunma Sanayii İcra Komitesi sonrasında yapılan açıklamada; Türkiye’nin yeni savunma sisteminin hayata geçmesi için hız kesmeden çalışmalara devam edildiği açıklandı. ASELSAN’IN üretip geliştireceği hava savunma sistemi, dünyada sadece 5 ülkede bulunuyor.

Türkiye’nin yerli ve milli şekilde üreteceği hava savunma sistemi Çelik Kubbe’nin konuşlandırılacağı yerler ise merak konusu oldu.

Türkiye’nin hava savunma sistemi Çelik Kubbe’nin nerelerde olacağına dair çalışmalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MGK üyeleri ile devam ediyor. Bakanlar Kurulunda da gündeme gelen Çelik Kubbe projesinin yerleştirileceği yerler arasında birden fazla seçenek olduğu iddia ediliyor.

Türkiye’nin stratejik yerlerine konuşlandırılacak hava savunma sistemi katmanları, özellikle İstanbul ve Başkent Ankara’yı koruyacak şekilde yerleştirilebileceği konuşuluyor.

İstanbul’da ciddi öneme sahip köprüler, Ankara’da Meclis binası, MİT kalesi, çeşitli illerde bulunan komuta kontrol merkezleri ve petrol rafineleri gibi Türkiye’nin stratejik yerlerini koruması hedeflenen Çelik Kubbe projesi için Türk mühendisler gece gündüz demeden mesai harcıyor.

Çelik Kubbe projesi içerisinde; ALP, İHTAR, ŞAHİN, GÖKBERK, KORKUT, GÜRZ, HİSAR A, SİPER ve İHA gibi yerli üretim araçlarını barındırıyor.