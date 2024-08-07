Türkiye'nin Çelik Kubbe'ye giden yolu! Hava savunma sisteminde tüm tehditleri bertaraf edecek milli adım atıldı

07 Ağustos 2024 15:23 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 15:23

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Savunma Sanayii Alanında dışa bağımlılığı sıfıra indirmek için var gücüyle çalışmaya devam ediyor.

TÜM ENGELLEMELERE RAĞMEN YATIRIMLAR GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yürütülen ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ projeleri, Türkiye’nin en iyiler listesine girmesiyle sonuçlandı. ‘Tam bağımsız müreffeh bir Türkiye’ hedefi ile 2004 yılında çıkılan bu yolda, ülkemiz dışarıdan tedarik ettiği ürünlerden yüzde seksenini kendisi üretmeyi başardı.

2004 yılında gerçekleştirilen MGK sonrasında dışarıdan aldığımız ürünlerin iptalini isteyen ve yerli markalarımıza bütçe verilmesini sağlayan dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan, bürokratların karşı gelmesine rağmen kararından vazgeçmedi. Uzun süren çalışmaların ardından gelen başarı ise takdire şayandı.

Aradan geçen yıllarda Türkiye, kendi tankını, kendi gemisini, kendi silahlarını, kendi insansız hava araçlarını, kendi savaş uçağını ve kendi yazılımlarını geliştirmeyi başardı.

Dün gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi sonrasında yapılan açıklamada Türkiye’nin yeni savunma sisteminin de çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği açıklandı.

ÇELİK KUBBE TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİNİ ÜST DÜZEYE ÇIKARACAK!

Adının Çelik Kubbe olmasına kararlaştırılan hava savunma sistemimiz Türk hava sahasına giren, hatta girmesi muhtemel olan tüm tehditleri her irtifadan bertaraf edebilecek.

Türkiye’nin her alanda güvenliğini arttıracak yeni hava savunma sistemimiz Çelik Kubbe’nin tüm katmanları yerli ve milli olacak. ASELSAN’ın üretip geliştireceği hava savunma sistemi, dünyada sadece 5 ülkede bulunuyor.

15 ÜLKEYE KARŞI, TÜRKİYE TEK BAŞINA ÜRETECEK!

2022 yılında açıklanan ‘Avrupa Gök Kalkanı’ projesi, Almanya, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Çekya, Estonya, Hollanda, Letonya, Litvanya, Macaristan, Norveç, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Finlandiya’dan oluşan ülkelerin bir araya gelmesiyle yapılacak.

Türkiye’nin açıkladığı Çelik Kubbe projesi ise tüm katmanları ile birlikte yerli ve milli olacak. Hava Savunma Erken İkaz ve Komuta Kontrol Sistemi, Hava Savunma Radarı, Silah, Sensör ve Komuta Kontrol unsurlarını içeren yerli ve milli projemiz Türkiye’yi Savunma Sistemleri konusunda sınıf atlamasını sağlayacak.

ÇELİK KUBBE'NİN İÇERİSİNDE TAMAMEN TÜRK TEKNOLOJİSİ YER ALACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında verdiği talimat ile birlikte üretimine hız verilen Çelik Kubbe, içerisinde;

ALP, İHTAR, ŞAHİN, GÖKBERK, KORKUT, GÜRZ, HİSAR A, SİPER ve İHA gibi yerli üretim araçları da içerisinde barındırıyor.

ALP: ASELSAN Alçak İrtifa Radarı, Çok Fonksiyonlu AESA teknolojisine sahip ASELSAN’ın ölçeklenebilir S-Bant radar ailesinin bir üyesidir. ALP, kara konuşlu hava savunma sistemleri için ana arama radarı ve uzun menzilli radarlar için tamamlayıcı (gap filler) olarak görev alabilmektedir.

Sistemi, orta/uzun menzilde (>100NM) ve alçak/orta/yüksek irtifada hedefler için tespit ve takip fonksiyonunu yerine getirmektedir.

İHTAR: ASELSAN’ın mini/mikro İHA tehditlerini şehir ve kırsal ortamda etkisiz hale getirmek için geliştirmiş olduğu bir İHA’lara karşı tedbir sistemidir. Kritik tesislerin korunması, yasadışı sızmalara karşı sınır güvenliği ve kalabalık organizasyonların korunmasında kullanılmaktadır. Birden fazla mobil anti-İHA sistemi entegre çalışarak bölge koruması sağlanabilmektedir.

ŞAHİN: Yüksek Hızlı Akıllı Bomba Atar Mühimmatı olarak tasarlandı. Toplam mühimmat kapasitesi 64 adettir. Mini ve Mikro İHA hedeflerine karşı hassas ve tam gelişmiş bir teknoloji.

GÖKBERK: Mobil Lazer Silah Sistemi; İHA’ların radar ve elektro-optik algılayıcılar ile arama, tespit, takibinin yapılabileceği; en az 5kW gücündeki Lazer silahı kullanılarak tehditlerin fiziksel imhasını, Kangal karıştırıcı alt sistemini kullanarak da karıştırma yaparak işlevsel imhasını gerçekleştiren bir silah sistemi olarak öne çıkıyor. GÖKBERK, tüm 6x6 lastik tekerlekli araç platformunda bir araya getiren bir silah sistemidir.

KORKUT: KORKUT Sistemi, hareketli unsurlar ile mekanize birliklerin hava savunmasının etkin şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla geliştirilmiş bir hava savunma sistemidir. Hareket halinde atış yeteneğine sahip bir silah kulesini içerisinde barındıran KORKUT, aynı zamanda da sabit/döner kanat uçaklara, havadan yere füzelere, seyir füzelerine ve insansız hava araçlarına karşı son derece etkili olması da dikkat çekiyor.

GÜRZ: GÜRZ, zırhlı 8×8 lastik tekerlekli bir platformda yer alıyor ve bu özelliği sayesinde, saha koşullarında esnek bir savunma sağlayabilir ve stratejik alanlarda hızlı bir şekilde konuşlandırılabilir. Sistem, özellikle düşük irtifa hava hedeflerine karşı etkili bir savunma sağlar. Bu hedefler arasında uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları (İHA’lar) ve seyir füzeleri bulunur. Sistem, yüksek hassasiyetle hedefleri tespit ve takip edebilme yeteneklerine sahiptir.

HİSAR A: Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi, hareket halindeki birliklerin hava savunmasını sağlamak amacıyla hava tehditlerinin (sabit/döner kanatlı uçaklar, seyir füzeleri, insansız hava araçları ve havadan karaya atılan füzeler) alçak irtifada tesirsiz hale getirilmesi görevini yerine getirmektedir.

Dost ve düşman unsurlarını tespit edebilme özelliğine sahip olan HİSAR A, takım halinde görev yapabilme ve komuta kontrol yeteneğine de sahip.

SİPER: Birden fazla füze seçeneğine sahip olacak şekilde geliştirilmektedir. Sistemde kullanılacak ilk füze olan SİPER Blok I, HİSAR-RF Füzesi üzerinden Roketsan tarafından geliştirilmektedir ve ilk atışlı testleri başarıyla icra edilmiştir. SİPER Sistemi, savaş uçağı ve seyir füzesi gibi hava soluyan hedeflere ve havadan karaya mühimmatlara karşı angajman sağlayabilecektir. İlerleyen aşamalarda balistik füzelere karşı angajman yeteneğine de kavuşacağı üzerinde durulmaktadır.