Çelik Kubbe nedir, ne işe yarar? Çelik Kubbe olan ülkeler listesi

Aselsan tarafından "Büyük Gün 27 Ağustos" notu ile yapılan Çelik Kubbe paylaşımı sonrasında gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Türkiye'nin kendi hava savunma sistemi Çelik Kubbe ne işe yarar merak edilirken, nerede olacağı da dikkat çekti.

ÇELİK KUBBE NEDİR, NE İŞE YARAR?

Türkiye'nin yerli teknolojisi ile geliştirdiği çok katmanlı hava savunma sistemi olan Çelik Kubbe, farklı irtifalarda görev yapan hava savunma sistemlerinin entegre şekilde çalıştığı bütünleşik bir mimari olarak tanımlanıyor. SUNGUR, KORKUT, GÜRZ, Hisar-A, Hisar-O ve SİPER gibi yerli sistemleri kapsayan Çelik Kubbe ile Türkiye, kendi savunma sistemini kuracak. Çelik Kubbe'nin tüm katmanları yerli ve milli olurken, ASELSAN’IN üretip geliştireceği hava savunma sistemi, dünyada sadece 5 ülkede bulunmakta.

ÇELİK KUBBE HANGİ ÜLKELERDE VAR?

ALP, İHTAR, ŞAHİN, GÖKBERK, KORKUT, GÜRZ, HİSAR A, SİPER ve İHA gibi yerli üretim araçlarını barındıran Çelik Kubbe hakkında geliştirmeler devam ederken ASELSAN’IN üretip geliştireceği hava savunma sistemi, dünyada sadece 5 ülkede bulunuyor.

ÇELİK KUBBE SİSTEM BİLEŞENLERİ

İHTAR: Mini ve mikro İHA'lara karşı geliştirilmiş karşı tedbir sistemi.

ŞAHİN: 40 mm mühimmatla mini/mikro İHA'ları fiziksel olarak etkisiz hâle getiren sistem.

GÖKBERK: Radar ve elektro-optik algılayıcılarla hedef tespiti yapabilen, lazer silahı içeren sistem.

GÜRZ: Alçak irtifa tehditlerine karşı tam otonom çalışan füze ve hava savunma sistemi.

KORKUT: 35 mm çift namlulu top ile alçak irtifada hava savunması sağlar.

HİSAR-A, HİSAR-O ve SİPER: Sırasıyla kısa, orta ve uzun menzilli hava savunma füzeleridir.