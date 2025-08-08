Menü Kapat
ASELSAN 78,5 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan duyuruya göre ASELSAN, uluslararası bir müşterisiyle 78,5 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı.

ASELSAN 78,5 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.08.2025
saat ikonu 11:19
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
saat ikonu 11:19

, uluslararası bir müşterisiyle 78,5 milyon dolarlık sözleşmesi imzaladı. ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şirketin uluslararası bir müşterisiyle sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 78,5 milyon dolar olan ihracat sözleşmesi imzaladığı bildirildi.

ASELSAN 78,5 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı

ASELSAN'ın 2025 yılının ilk 6 ayına ait hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 11,3 artarak 53,7 milyar liraya ulaştı ve yeni alınan işlerde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 2,8 milyar dolar seviyesinde güçlü bir büyüme kaydedildi.

ASELSAN 78,5 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, enflasyon muhasebesi uygulanmış 2025 yılının ilk yarısına ait finansal sonuçlarını açıklayan şirket, uzun dönemli hedeflerine ulaşmak amacıyla 2024 yılı başında uygulamaya başladığı aselsaneXt programının olumlu çıktılarını toplamaya ikinci çeyrekte de devam etti.

