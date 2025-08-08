Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Borsa güne yükselişle başladı! İşte en çok kazandıran ve değer kaybeden sektörler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 yükselişle 10.966,50 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,06 ile iletişim, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,28 ile gıda içecek oldu.

Borsa güne yükselişle başladı! İşte en çok kazandıran ve değer kaybeden sektörler
AA
08.08.2025
08.08.2025
Borsa İstanbul'da , güne yüzde 0,10 yükselişle 10.966,50 puandan başladı. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,50 değer kazanarak 10.956,05 puandan tamamladı.

Borsa güne yükselişle başladı! İşte en çok kazandıran ve değer kaybeden sektörler

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,45 puan ve yüzde 0,10 artışla 10.966,50 puana çıktı. endeksi yatay seyrederken, holding endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,06 ile , en fazla kaybettiren ise yüzde 0,28 ile gıda içecek oldu.

Borsa güne yükselişle başladı! İşte en çok kazandıran ve değer kaybeden sektörler

Küresel piyasalarda, ABD'nin gümrük tarifelerinin yürürlüğe girmesinin olası etkileri ve ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilmesi planlanan görüşmenin sonuçlarına ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izleniyor.

Borsa güne yükselişle başladı! İşte en çok kazandıran ve değer kaybeden sektörler

Analistler, bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları yurt dışında ise Çin'de 2. çeyrek cari işlemler dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 puanın direnç, 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

