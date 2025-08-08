Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Osimhem transferi sonrası Bakanlık harekete geçti! Rekor KDV cezası

Yıldız futbolcu Victor Osimhen transferi başta olmak üzere Süper Lig devlerinin yeni sezon öncesinde imza attığı büyük bütçeli transferler sonrası Bakanlık harekete geçti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı vergi müfettişleri kulüpleri denetlerken yurt dışından transfer edilen futbolcular için ödenen bonservis bedelleri için rekor cezalar kesecek.

KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
08.08.2025
saat ikonu 10:01
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
saat ikonu 10:04

'ın 75 milyon euroluk transferi başta olmak üzere devlerinin yeni sezon öncesinde imza attığı büyük bütçeli transferler kafalarda soru işaretleri oluşturdu. Birçok kişi Türk futbol kulüplerinin böyle bütçelere çıkamayacağını söyleyerek paranın kaynağını sorgularken, bir kesim de vergiyle ilgili durumun ne olacağı hakkında tartıştı. Yaz döneminin maliyeti dudak uçuklatırken, futbol kulüplerini konusunda zor bir süreç beklediği öğrenildi.

YÜZDE 20 TUTARINDA STOPAJ KESİLEMEYECEĞİNE HÜKMEDİLDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı vergi müfettişleri kulüpleri denetlerken yurt dışından transfer edilen futbolcular için ödenen bonservis bedellerini gayrimaddi hak sayıp yüzde 20 (kurumlar vergisi kesintisi) ve yüzde 20'de cezası kesiyor. Müfettişler, İstanbul Vergi Dairesi'nin 1 Temmuz 2014'te verdiği bir görüşe (özelge) dayanarak kulüplere iki ayrı vergi için ceza kesince kulüpler de karara itiraz edip mahkemeye gitti. Mahkeme de çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları gereği AB'den transfer edilen futbolcular için ödenen bonservis üzerinden yüzde 20 tutarında stopaj kesilemeyeceğine hükmetti.

100 MİLYON EURO KDV CEZASI

Maliye'nin karşı taraf yani transferin yapıldığı kulüp tam mükellef olmadığı için kulüplerin vergi sorumlusu sıfatıyla yüzde 20 KDV'yi ödemek zorunda olması yaklaşımı ise doğru bulundu. Ancak kulüpler bu ödemeyi yaptıktan sonra aynı dönemde ödeyeceği KDV'den indirebiliyor. Bu sene eğer tüm kulüplere bu cezalar kesilirse kulüpler, normalde ödeyeceği KDV miktarı da fazla olduğu için bu ödediği KDV'yi daha sonra mahsup edecek. Bu durumdaki sorun ise yasa gereği 5 yıl geriye doğru inceleme yapıldığında bulunacak bu KDV farklarını kulüplerin indiremeyecek ve ödemek zorunda kalacak olması. Yani bu, kulüpler aleyhine yaklaşık 100 milyon euro KDV cezası anlamına geliyor.

BONSERVİS DEĞİL TAZMİNAT

Uzmanlar ise futbolcular için ödenen bedellerin bonservis değil erken ayrılmadan kaynaklı bir tazminat olduğunu, bu nedenle ödemelerin bonservis yani gayrimaddi hak sayılmamasıyla da vergi (Ne stopaj ne de KDV) alınmaması gerektiğini belirtiyor.

OSİMHEN İÇİN 15 MİLYON EURO EK KDV

Hal böyleyken, Galatasaray'ın Victor Osimhen transferi için 75 milyon euro bonservis bedelinin yanında 15 milyon euro da KDV ödemesi gerekiyor. Ancak kulüp bunu sorumlu sıfatıyla ödeyeceği için sonraki KDV ödemelerinden mahsup edebiliyor. Denetmenlerin yeni yaklaşımı ve geçmiş 5 dönemde bonservisi ile transfer ettiği futbolcular göz önüne alındığında ise eğer Galatasaray vergi incelemesine girerse geçmiş dönem transferleri için yaklaşık 36 milyon euro KDV'yi artık ödemek zorunda kalacak. Fenerbahçe de 2025 yılı hariç transferleri için 42 milyon euro KDV'yi indirim şansı kalmadığı için ödeyecek. Beşiktaş'ta da bu rakam 20 milyon euro.

ETİKETLER
#galatasaray
#transfer
#süper lig
#vergi
#Stopaj
#kdv
#victor osimhen
#Ekonomi
