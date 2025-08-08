Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Emekliler kaç yıl yaşayabiliyor? Türkiye'de kritik rapor açıklandı!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) her yıl, yaşlılık aylığı almakta iken ölenlerin ağırlıklı ortalama yaşına ilişkin verileri yayımlıyor. TÜİK’in hayat tabloları tahmine dayanırken, SGK’nın verileri gerçekleşmeleri gösteriyor. Bu açıdan bakılınca TÜİK’in açıkladığı hayat tablolarının SGK’nın verilerine göre oldukça iyimser olduğu görülüyor.

Emekliler kaç yıl yaşayabiliyor? Türkiye'de kritik rapor açıklandı!
’nun geçen hafta açıkladığı 2022-2024 Hayat Tablolarına göre, yeni doğmuş bir bireyin mevcut ölümlülük risklerine maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan “doğuşta beklenen yaşam süresi” Türkiye’de 2021-2023 döneminde 77,3 yıl iken 2022-2024 döneminde 78,1 yıl oldu. Bu dönemde doğuşta beklenen yaşam süresi 7 ay uzadı.

Emekliler kaç yıl yaşayabiliyor? Türkiye'de kritik rapor açıklandı!

AYLIK ALMAKTA İKEN ÖLENLERİN ORTALAMA YAŞI SSK’DA 71, ES’DE 75, BAĞ-KUR’DA 76

SGK’nın verilerine göre, (4/a) kapsamında yaşlılık aylığı almakta iken ölenlerin yaş ortalaması geçmiş yıllarda kadınlarda ve erkeklerde 71 olarak gerçekleşti. 2024 yılında yaşlılık aylığı almakta iken ölen 80.783 SSK’lının ortalama yaşı ise erkeklerde 71, kadınlarda 70 oldu. Genel ortalama ölüm yaşı ise 71 olarak gerçekleşti.

Emekliler kaç yıl yaşayabiliyor? Türkiye'de kritik rapor açıklandı!

kapsamında yaşlılık aylığı almakta iken geçmiş yıllarda ölenlerin ortalama yaşı kadınlarda 73, erkeklerde 75, genel ortalamada ise 75 oldu. BAĞ-KUR’dan yaşlılık aylığı almakta iken 2024 yılında ölen 25.695 kişinin yaş ortalaması ise kadınlarda 73, erkeklerde 76, genel ortalamada ise 76 oldu.

Emekliler kaç yıl yaşayabiliyor? Türkiye'de kritik rapor açıklandı!

Emekli Sandığı (4/c) kapsamında yaşlılık aylığı almakta iken 2024 yılında 22.930 kişi yaşamını yitirdi. Bunların ortalama yaşı erkeklerde 75, kadınlarda 72, genel ortalamada ise 75 olarak hesaplandı. Aylık almakta iken ölenlerin ortalama yaşam süresi TÜİK’in tahminlerinden BAĞ-KUR’da 2 yıl, Emekli Sandığı’nda 3 yıl, SSK’da ise 6 yıl daha kısa oldu.

Emekliler kaç yıl yaşayabiliyor? Türkiye'de kritik rapor açıklandı!

İLK EMEKLİLİK YAŞI SSK’DA 49, BAĞ-KUR’DA 52, ES’DE 56

SSK (4/a) kapsamında yaşlılık aylığı bağlanan kişi sayısı 2021’de 312.634, 2022’de 302.102 kişi olurken, 2023 yılında 1 milyon 924.828 kişiye yükselmişti. 2024 yılında da SSK kapsamında yaşlılık aylığı bağlanan kişi sayısı 603.097 olarak gerçekleşti.

Emekliler kaç yıl yaşayabiliyor? Türkiye'de kritik rapor açıklandı!

Geçen yıl BAĞ-KUR kapsamında yaşlılık aylığı bağlanan kişi sayısı tarımda 16.516, tarım dışında ise 56.715 oldu. 2024 yılında Emekli Sandığı kapsamında ise 34.952 kişiye yaşlılık aylığı bağlandı.

2024 yılında yaşlılık aylığı bağlanan 603.097 SSK’lının ortalama yaşı erkeklerde 49, kadınlarda 51 olurken, yaşlılık aylığı bağlanan SSK’lıların ortalama ilk 49 olarak gerçekleşti.

KADINLARDA YAŞ ORTALAMASI DÜŞTÜ

Emekliler kaç yıl yaşayabiliyor? Türkiye'de kritik rapor açıklandı!

2022 yılında SSK’dan yaşlılık aylığı bağlanan kadın ve erkeklerin ortalama yaşı 53 iken, EYT’nin yürürlüğe girdiği 2023 yılında erkeklerde 49’a, kadınlarda 48’e düştü. Kadın ve erkeklerin ortalama yaşı 4 yıl kısalarak 53’ten 49’a geriledi. EYT sonrası 4 yaş kısalan SSK’lıların ortalama ilk emeklilik yaşı 2024 yılında da aynen devam etti.

Emekliler kaç yıl yaşayabiliyor? Türkiye'de kritik rapor açıklandı!

2024 yılında BAĞ-KUR’dan yaşlılık aylığı bağlananların ortalama ilk emeklilik yaşı erkeklerde 51, kadınlarda 56, genel ortalamada ise 52 olarak gerçekleşti. Sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999 öncesinde başlayan BAĞ-KUR’lu kadınlar 7200, erkekler 9000 prim günü ile emekli olmasına rağmen yaşlılık aylığı bağlanan kadınların ortalama ilk emeklilik yaşının erkeklerden daha yüksek olması dikkat çekti. Kadınların çalışma hayatının doğum, hasta ve yaşlı bakımı gibi sebeplerle kesintiye uğraması nedeniyle prim gününü doldurmakta zorlandıkları görülüyor.

Emekliler kaç yıl yaşayabiliyor? Türkiye'de kritik rapor açıklandı!

GENEL ORTALAMA MEMUR YAŞI 56

Emekli Sandığı (4/c) kapsamında geçen yıl 48.151 kişiye yaşlılık aylığı bağlandı. Memurların ilk emeklilik yaşı erkeklerde 56, kadınlarda 54 olmak üzere genel ortalamada 56 olarak gerçekleşti.

Emekliler kaç yıl yaşayabiliyor? Türkiye'de kritik rapor açıklandı!

EMEKLİLERİN ORTALAMA YAŞI SSK’DA 60, BAĞ-KUR VE ES’DE 66

2024 yılında SSK’dan yaşlılık aylığı almakta olan 8,6 milyon kişinin ortalama yaşı kadın ve erkeklerde 60 oldu. Yaşlılık aylığı alanların 330.041’i 80 yaş ve üzerindekilerden oluşuyor. Bunlardan 77’si erkek, 49’u kadın olmak üzere 126 kişinin yaşı 100 ve üzerinde bulunuyor.

Emekliler kaç yıl yaşayabiliyor? Türkiye'de kritik rapor açıklandı!

EYT öncesinde 2022 yılında SSK kapsamında yaşlılık aylığı almakta olan 6,3 milyon kişinin ortalama yaşı erkeklerde 63, kadınlarda 62 idi. EYT sonrasında yaşlılık aylığı alan SSK’lıların ortalama yaşı erkeklerde 3, kadınlarda 2 yaş kısalmış oldu.

Emekliler kaç yıl yaşayabiliyor? Türkiye'de kritik rapor açıklandı!

BAĞ-KUR kapsamında yaşlılık aylığı almakta olanların ortalama yaşı erkeklerde 66, kadınlarda 67, genel ortalamada ise 66 oldu. BAĞ-KUR’dan yaşlılık aylığı alan 1 milyon 280 bin kişiden 128 bini 80 yaş ve üzerinde yer alıyor. BAĞ-KUR’dan aylık alanlar arasında yaşı 100 ve üzerinde olan 84 kişi bulunuyor.

Emekli Sandığı kapsamında yaşlılık aylığı almakta olan 1,7 milyon kişinin ortalama yaşı erkeklerde 67, kadınlarda 65, genel ortalamada ise 66 oldu. Emekli memurların 122.659’u 80 yaş ve üzerinde yer alırken, 100 yaşın üzerinde olanların sayısı 81 kişi.

