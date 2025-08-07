Süper Lig’de kombine fiyatları belli oldu! İşte en düşük ve en yüksek bilet fiyatları

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu öncesi kulüpler kombine kartlarını satışa sunarken, Fenerbahçe'de maraton alt E Blok ve Fenerium alt E blok, 455 bin liralık fiyatlarıyla, son 2 sezonda olduğu gibi bu sezon da en pahalı kombine konumunda bulunuyor.

Sarı-lacivertli kulüp, maraton Alt ve Fenerium alt kombinelerini 86 bin 800 lira ile 455 bin lira arasında belirlerken, ayrı tribünlerin üst kat biletlerinin ise 33 bin lira ile 64 bin 400 arasında olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyeleri, maraton alt H bloktan 35 bin lira karşılığında kombine bilet alırken, kale arkası biletleri 20 bin 500 liradan, öğrenci biletleri ise 10 bin 750 liradan satıldı.