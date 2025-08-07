Menü Kapat
Süper Lig’de kombine fiyatları belli oldu! İşte en düşük ve en yüksek bilet fiyatları

Ağustos 07, 2025 16:59
1
kombine bilet fiyatları

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu öncesi kulüpler kombine kartlarını satışa sunarken, Fenerbahçe'de maraton alt E Blok ve Fenerium alt E blok, 455 bin liralık fiyatlarıyla, son 2 sezonda olduğu gibi bu sezon da en pahalı kombine konumunda bulunuyor.

Sarı-lacivertli kulüp, maraton Alt ve Fenerium alt kombinelerini 86 bin 800 lira ile 455 bin lira arasında belirlerken, ayrı tribünlerin üst kat biletlerinin ise 33 bin lira ile 64 bin 400 arasında olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyeleri, maraton alt H bloktan 35 bin lira karşılığında kombine bilet alırken, kale arkası biletleri 20 bin 500 liradan, öğrenci biletleri ise 10 bin 750 liradan satıldı.

 

2
kombine

Süper Lig'de en ucuz kombine bilet geçen sezon olduğu gibi bu sezon da Konyaspor'un. Yeşil-beyazlı kulüp, kale arkası üst kombinelerini 2 bin liradan satışa çıkardı. Fenerbahçe; sahayı tam ortadan gören maraton alt E blok ve Fenerium alt E blok kombinelerini 455 bin liradan satışa sundu.

3
kombine bilet

Sarı-lacivertli kulüp en pahalı tribünün fiyatını geçen sezon 325 bin lira olarak belirlemişti. Maraton alt E blok ve Fenerium alt E blok biletleri bu sezon 130 bin lira zamlanarak 455 bin liradan satıldı. Fenerbahçe'nin uyguladığı 130 bin liralık zam, Süper Lig'de Galatasaray haricindeki tüm takımların en pahalı kombine biletinden daha fazla.

En ucuz kombine kart ise geçen sezon olduğu gibi bu sezon da Konyaspor tarafından satışa çıkarıldı. Yeşil-beyazlı ekip, kale arkası üst bilet fiyatını 2 bin lira olarak belirlerken, geçen yıl kombine kart sahibi olan taraftarlar, kombine yenilemede yüzde 25 indirim hakkına sahip oldu.

Yeşil-beyazlılar, 2025 yılının Aile Yılı olması sebebiyle aile tribünü biletlerini 3 bin liradan satışa çıkarırken, 65 yaş üstü taraftarlar da kombine biletlerini 3 bin liradan satın aldı.

Konyaspor, kombine biletlerin Ziraat Türkiye Kupası maçlarını kapsamadığını da duyurdu.

4
kombine bilet

GALATASARAY'DA KOMBİNE YENİLEME ORANI YÜZDE 90'IN ÜZERİNDE

Son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray'da geçen sezon kombine kartı bulunan taraftarların bilet yenileme oranı yüzde 90'ı geçti.

Sarı-kırmızılı kulüp, kuzey ve güney üst tribün fiyatını 24 bin lira, kuzey ve güney alt tribün fiyatını ise 26 bin lira olarak belirledi.

Galatasaray'da en pahalı kombine bilet fiyatı ise 180 bin lirayla doğu alt tribünün en ortasında bulunan bölüm oldu.

5
kombine bilet

BEŞİKTAŞ'TA EN PAHALI KOMBİNE, GEÇEN YILKİ BİLET FİYATININ YARISINDAN DAHA UCUZ

Beşiktaş'ta yeni sezon kombileri 19 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Siyah-beyazlı kulüp, 8 farklı kategoride bilet fiyatı belirlerken, en pahalı kombine bilet, 115 bin lirayla doğu tribünün alt kat ortasında bulunan 1. kategori tribün oldu.

Beşiktaş Kulübü, geçen sezon VIP 100 ve VIP 101 tribünlerini 210 bin lira ve 240 bin liradan satışa çıkarmıştı.

 

6
kombine bilet

TRABZONSPOR'DA EN PAHALI KOMBİNE 90 BİN LİRA

Yeni sezon öncesinde kombine biletleri satışa sunan Trabzonspor, güney tribünü ve kuzey alt tribünü 6 bin liradan satışa çıkardı.

Bordo-mavili kulüp, diğer tribünlerin fiyatlarını 9 bin lira, 10 bin lira ve 12 bin 500 lira olarak belirledi.

Karadeniz temsilcisi, VIP kombineleri ise 4 farklı kategoride satışa sundu. VIP Silver 35 bin lira, VIP Gold 50 bin lira, VIP Platinium A ve C Blok 70 bin lira, VIP Platinium B blok ise 90 bin liradan satıldı.

 

7
kombine bilet

EYÜPSPOR VE FATİH KARAGÜMRÜK, KOMBİNE SATIŞI YAPMADI

Eyüpspor ile Süper Lig'e bu sezon yükselen Fatih Karagümrük yeni sezon için kombine satışı yapmadı.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ardından en pahalı kombine bilet fiyatını Çaykur Rizespor açıkladı.

Karadeniz ekibi, stadyumda bulunan protokol tribününü 80 bin liradan satışa sundu.

Lige yeni yükselen takımlardan Gençlerbirliği, erken kombine satışında taraftarlarına yüzde 50 indirim uyguladı. Ankara ekibinin taraftarları, 25 Haziran ile 30 Haziran arasında kale arkası biletlerini 4 bin liradan, maraton tribünü biletlerini 5 bin liradan ve kapalı tribün biletlerini 6 bin liradan aldı.

Gençlerbirliği, 1 Temmuz itibarıyla bilet fiyatlarını 8 bin lira, 10 bin lira ve 12 bin lira olarak duyurdu. 30 bin lira olarak açıklanan VIP tribün biletlerinde ise indirim uygulanmadı.

Ligin bir diğer yeni ekibi Kocaelispor, geçen sezon kombinesi olan taraftarlarına yüzde 10 indirim uyguladı.

Yeşil-siyahlı kulüp, kombine bilet fiyatlarını 6 bin 250 lira, 7 bin lira, 14 bin lira, 18 bin lira, 20 bin lira ve 25 bin lira olarak duyurdu.

8
kombine bilet

TRENDYOL SÜPER LİG'DEKİ KULÜPLERİN KOMBİNE BİLET FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE:

Kombine Fiyatları Listesi
1. Fenerbahçe

En ucuz kombine: 10.750 TL

En pahalı kombine: 455.000 TL

9
kombine

2. Galatasaray

En ucuz kombine: 24.000 TL

En pahalı kombine: 180.000 TL

10
kombine

3. Beşiktaş

En ucuz kombine: 19.000 TL

En pahalı kombine: 115.000 TL

11
kombine bilet

4. Trabzonspor

En ucuz kombine: 6.000 TL

En pahalı kombine: 90.000 TL

12
Çaykur Rizespor

5. Çaykur Rizespor

En ucuz kombine: 3.500 TL

En pahalı kombine: 80.000 TL

13
kombine

6. Göztepe

En ucuz kombine: 2.750 TL

En pahalı kombine: 54.000 TL

14
Samsunspor

7. Samsunspor

En ucuz kombine: 6.000 TL

En pahalı kombine: 40.000 TL

15
Konyaspor

8. Konyaspor

En ucuz kombine: 2.000 TL

En pahalı kombine: 35.000 TL

16
Corendon Alanyaspor

9. Corendon Alanyaspor

En ucuz kombine: 2.750 TL

En pahalı kombine: 30.000 TL

17
Gençlerbirliği

10. Gençlerbirliği

En ucuz kombine: 8.000 TL

En pahalı kombine: 30.000 TL

18
Kocaelispor

11. Kocaelispor

En ucuz kombine: 6.250 TL

En pahalı kombine: 25.000 TL

19
Gaziantep FK

12. Gaziantep FK

En ucuz kombine: 4.000 TL

En pahalı kombine: 20.000 TL

20
Antalyaspor

13. Antalyaspor

En ucuz kombine: 3.500 TL

En pahalı kombine: 20.000 TL

21
Kayserispor

14. Kayserispor

En ucuz kombine: 3.500 TL

En pahalı kombine: 18.000 TL

22
RAMS Başakşehir

15. RAMS Başakşehir

En ucuz kombine: 4.500 TL

En pahalı kombine: 12.000 TL

23
Kasımpaşa

16. Kasımpaşa

En ucuz kombine: 6.000 TL

En pahalı kombine: 9.000 TL

24
kombine

17. ikas Eyüpspor

Kombine satışı yapmadı

18. Fatih Karagümrük

Kombine satışı yapmadı

Not: Sıralamada, kulüplerin en pahalı kombine bileti dikkate alınmış, genel satış fiyatları üzerinden değerlendirme yapılmıştır.

