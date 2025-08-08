Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Türkiye’nin 2035'e kadar 100 milyar euro harcaması gerekiyor

“2035’e yüzde 3,5: Kü­resel Altyapı Açığını Kapat­mak” başlıklı rapora göre; küresel ekonominin modern altyapılara geçiş yapabilme­si, iklim nötrlüğü, dijitalleş­me ve tedarik zincirini yeni­den yapılandırılması gibi te­mel dönüşümlerle mümkün olacak. Bu dönüşümlerle ba­şa çıkılabilmesi için küresel ekonominin 2035’e kadar her yıl 3,6 trilyon euroluk altya­pı yatırımına ihtiyacı var.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye’nin 2035'e kadar 100 milyar euro harcaması gerekiyor
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
08.08.2025
saat ikonu 08:56
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
saat ikonu 08:59

Allianz Trade her yıl gerçekleştirdiği, eko­nomik ve finansal ve­rilere dayanan raporlarından bir yenisini daha küresel alt yapı yatırımlarına yönelik ha­zırladı. “2035’e yüzde 3,5: Kü­resel Altyapı Açığını Kapat­mak” başlıklı bu rapora göre; küresel ekonominin modern altyapılara geçiş yapabilme­si, iklim nötrlüğü, dijitalleş­me ve tedarik zincirini yeni­den yapılandırılması gibi te­mel dönüşümlerle mümkün olacak. Bu dönüşümlerle ba­şa çıkılabilmesi için küresel ekonominin 2035’e kadar her yıl 3,6 trilyon euroluk altya­pı yatırımına ihtiyacı var.

Türkiye’nin 2035'e kadar 100 milyar euro harcaması gerekiyor

Bu tutar, dünya GSYH’sinin yak­laşık yüzde 3,5’ine denk geli­yor. Yüksek altyapı açığının yaşandığı ve büyük nüfus ar­tışının gözlendiği bölgelerde dijital erişim, kentsel ulaşım ve lojistik kapasitesindeki ek­siklikler, özellikle sanayileş­me, şehirleşme ve iklim he­deflerine ulaşma açısından risk oluşturuyor. Allianz Tra­de raporuna göre, altyapı ek­siklikleri yalnızca ekonomik büyümeyi değil, aynı zaman­da iklim değişikliğiyle müca­dele ve dijital kapsayıcılık gi­bi sosyal hedefleri de sekteye uğratabilecek boyutlara ulaş­mış durumda.

Türkiye’nin 2035'e kadar 100 milyar euro harcaması gerekiyor

KARAYOLU LİSTENİN ZİRVESİNDE

Allianz Trade Kıdemli Eko­nomisti Luca Moneta, Türki­ye’nin alt yapı ihtiyacına dik­kat çekerek demografik bü­yüklük, sanayi altyapısının geliştirilmesi ve iklim hedef­lerine yaklaşma ihtiyacının bu yatırım gereksinimini da­ha da önemli hale getirdiğine dikkat çekti.

Moneta, “Araş­tırmalarımız Türkiye’nin 2035’e kadar yalnızca enerji dışı altyapı alanında 100 mil­yar euronun üzerinde yatırı­ma ihtiyacı olduğunu göste­riyor. Türkiye için öne çıkan temel altyapı alanları ve tah­mini yatırım ihtiyaçlarına baktığımızda karayolu altya­pısı için yaklaşık 72 milyar euro, limanlar için 11 milyar euro, demiryolu sistemleri için 10 milyar euro, telekom altyapısı için 6 milyar euro, kanalizasyon ve arıtma sis­temleri için ise 1 milyar euro yatırım ihtiyacı olduğunu ön­görüyoruz” dedi.

Türkiye’nin 2035'e kadar 100 milyar euro harcaması gerekiyor

Moneta, bu yatırımların özellikle İstan­bul, Ankara ve İzmir gibi nü­fusu hızla artan metropoller­deki kentsel hareketlilik, diji­tal erişim ve lojistik kabiliyetlerin iyi­leştirilmesi açısın­dan kritik öneme sahip olduğunu ve sanayi bölgelerinin gelişimini destek­lemek için de altya­pı güçlendirmesine ihtiyaç duyulduğu­nu belirtti.

ÖNCELİK ŞEBEKE MODERNİZASYONU

Allianz Trade’in raporun­da, Türkiye’nin enerji altya­pısında da önemli güncelle­meler yapması gerekliliğine dikkat çekiliyor. Rapor, özel­likle enerji şebekesi moder­nizasyonu, batarya depolama sistem­leri ve yenilenebilir enerji kapasitesi­ne yönelik yatırım­ların önceliklendi­rilmesi gerektiği­ni ortaya koyuyor.

Türkiye’nin 2035'e kadar 100 milyar euro harcaması gerekiyor

Türkiye’nin Avrupa ile Asya arasında­ki stratejik konumunun, onu bölgesel enerji dönüşümünde kilit bir aktör haline getirdiği­ne vurgu yapılırken; mevcut durumda depolama altyapısı­nın, izin süreçlerinin ve bağ­lantı sistemlerinde yaşanan eksikliklerin, Türkiye’nin bu rolü sürdürmesinde önün­deki engellerden olduğuna raporda yer veriliyor. Enerji güvenliğini sağlaması ve ik­lim hedefleriyle uyumlu hale gelebilmesi için Türkiye’nin özellikle şebeke modernizas­yonu ve enerji depolama ka­pasitesinde ilave yatırım ihti­yacının bulunduğunun da altı çiziliyor.

Türkiye’nin 2035'e kadar 100 milyar euro harcaması gerekiyor

ALTYAPI YATIRIMLARI İÇİN FIRSAT

Türkiye’de ekonomik normalleşme sürecinin altyapı yatırımları için yeni bir fırsat penceresi yaratabileceğini vurgulayan Luca Moneta, “Türkiye’nin ekonomi politikalarındaki yeni dönem, kamu maliyesi ve iç talepteki toparlanma ile destekleniyor. 2025 yılı için yüzde 2,5 ve 2026 yılı için ise yüzde 3 seviyesinde bir GSYH büyüklüğü öngörülüyor. Ancak mevcut yatırım ivmesi hâlâ potansiyelin gerisinde.

Bunun nedenleri arasında ihracat odaklı firmaların dış talepteki zayıflama ve reel anlamda değer kazanan TL nedeniyle rekabette güç kaybı yaşaması da yer alıyor. Finansmana erişim önceki yıllara göre daha kolay olsa da bu durum henüz özel sektör yatırım kararlarına yeterince yansımamış durumda” diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın fiyatları uçtu! İşte 8 Ağustos 2025 gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatları
ETİKETLER
#türkiye ekonomisi
#iklim değişikliği
#dijitalleşme
#küresel ekonomi
#Altyapı Yatırımları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.