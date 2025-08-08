Türkiye’nin 2035'e kadar 100 milyar euro harcaması gerekiyor

Allianz Trade her yıl gerçekleştirdiği, eko­nomik ve finansal ve­rilere dayanan raporlarından bir yenisini daha küresel alt yapı yatırımlarına yönelik ha­zırladı. “2035’e yüzde 3,5: Kü­resel Altyapı Açığını Kapat­mak” başlıklı bu rapora göre; küresel ekonominin modern altyapılara geçiş yapabilme­si, iklim nötrlüğü, dijitalleş­me ve tedarik zincirini yeni­den yapılandırılması gibi te­mel dönüşümlerle mümkün olacak. Bu dönüşümlerle ba­şa çıkılabilmesi için küresel ekonominin 2035’e kadar her yıl 3,6 trilyon euroluk altya­pı yatırımına ihtiyacı var.

Bu tutar, dünya GSYH’sinin yak­laşık yüzde 3,5’ine denk geli­yor. Yüksek altyapı açığının yaşandığı ve büyük nüfus ar­tışının gözlendiği bölgelerde dijital erişim, kentsel ulaşım ve lojistik kapasitesindeki ek­siklikler, özellikle sanayileş­me, şehirleşme ve iklim he­deflerine ulaşma açısından risk oluşturuyor. Allianz Tra­de raporuna göre, altyapı ek­siklikleri yalnızca ekonomik büyümeyi değil, aynı zaman­da iklim değişikliğiyle müca­dele ve dijital kapsayıcılık gi­bi sosyal hedefleri de sekteye uğratabilecek boyutlara ulaş­mış durumda.

KARAYOLU LİSTENİN ZİRVESİNDE

Allianz Trade Kıdemli Eko­nomisti Luca Moneta, Türki­ye’nin alt yapı ihtiyacına dik­kat çekerek demografik bü­yüklük, sanayi altyapısının geliştirilmesi ve iklim hedef­lerine yaklaşma ihtiyacının bu yatırım gereksinimini da­ha da önemli hale getirdiğine dikkat çekti.

Moneta, “Araş­tırmalarımız Türkiye’nin 2035’e kadar yalnızca enerji dışı altyapı alanında 100 mil­yar euronun üzerinde yatırı­ma ihtiyacı olduğunu göste­riyor. Türkiye için öne çıkan temel altyapı alanları ve tah­mini yatırım ihtiyaçlarına baktığımızda karayolu altya­pısı için yaklaşık 72 milyar euro, limanlar için 11 milyar euro, demiryolu sistemleri için 10 milyar euro, telekom altyapısı için 6 milyar euro, kanalizasyon ve arıtma sis­temleri için ise 1 milyar euro yatırım ihtiyacı olduğunu ön­görüyoruz” dedi.

Moneta, bu yatırımların özellikle İstan­bul, Ankara ve İzmir gibi nü­fusu hızla artan metropoller­deki kentsel hareketlilik, diji­tal erişim ve lojistik kabiliyetlerin iyi­leştirilmesi açısın­dan kritik öneme sahip olduğunu ve sanayi bölgelerinin gelişimini destek­lemek için de altya­pı güçlendirmesine ihtiyaç duyulduğu­nu belirtti.

ÖNCELİK ŞEBEKE MODERNİZASYONU

Allianz Trade’in raporun­da, Türkiye’nin enerji altya­pısında da önemli güncelle­meler yapması gerekliliğine dikkat çekiliyor. Rapor, özel­likle enerji şebekesi moder­nizasyonu, batarya depolama sistem­leri ve yenilenebilir enerji kapasitesi­ne yönelik yatırım­ların önceliklendi­rilmesi gerektiği­ni ortaya koyuyor.

Türkiye’nin Avrupa ile Asya arasında­ki stratejik konumunun, onu bölgesel enerji dönüşümünde kilit bir aktör haline getirdiği­ne vurgu yapılırken; mevcut durumda depolama altyapısı­nın, izin süreçlerinin ve bağ­lantı sistemlerinde yaşanan eksikliklerin, Türkiye’nin bu rolü sürdürmesinde önün­deki engellerden olduğuna raporda yer veriliyor. Enerji güvenliğini sağlaması ve ik­lim hedefleriyle uyumlu hale gelebilmesi için Türkiye’nin özellikle şebeke modernizas­yonu ve enerji depolama ka­pasitesinde ilave yatırım ihti­yacının bulunduğunun da altı çiziliyor.

ALTYAPI YATIRIMLARI İÇİN FIRSAT

Türkiye’de ekonomik normalleşme sürecinin altyapı yatırımları için yeni bir fırsat penceresi yaratabileceğini vurgulayan Luca Moneta, “Türkiye’nin ekonomi politikalarındaki yeni dönem, kamu maliyesi ve iç talepteki toparlanma ile destekleniyor. 2025 yılı için yüzde 2,5 ve 2026 yılı için ise yüzde 3 seviyesinde bir GSYH büyüklüğü öngörülüyor. Ancak mevcut yatırım ivmesi hâlâ potansiyelin gerisinde.

Bunun nedenleri arasında ihracat odaklı firmaların dış talepteki zayıflama ve reel anlamda değer kazanan TL nedeniyle rekabette güç kaybı yaşaması da yer alıyor. Finansmana erişim önceki yıllara göre daha kolay olsa da bu durum henüz özel sektör yatırım kararlarına yeterince yansımamış durumda” diye konuştu.