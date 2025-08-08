Altın fiyatları uçtu! İşte 8 Ağustos 2025 gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatları

Güvenli liman varlıklardan olan altın, jeopolitik riskler ve ABD'nin yeni gümrük vergisi tarifelerinin etkisiyle yükseliyor. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 415 bin 500 lira, en yüksek 4 milyon 440 bin 718 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı dün günün sonunda yüzde 1,7 artışla 4 milyon 425 bin lira oldu.

Serbest piyasada ise gram altın şu sıralar 4.446,82 TL'den, çeyrek altın ise 7.295,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

İşte 8 Ağustos 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

8 AĞUSTOS 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.446,33

Satış 4.446,82

8 AĞUSTOS 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 7.234,00

Satış 7.295,00

8 AĞUSTOS 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 14.462,00

Satış 14.589,00

8 AĞUSTOS 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 28.835,00

Satış 29.045,00

8 AĞUSTOS 2025 ALTIN/ONS FİYATI NE KADAR?

Alış 3.396,29 dolar

Satış 3.396,65 dolar