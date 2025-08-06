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 | Bengü Sarıkuş

Tüm birikiminiz bir gecede uçabilir: İslam Memiş altın yatırımcılarını uyardı!

Altın karşılığı yüksek getiri vaadiyle vatandaşları cezbeden bazı kuyumcular, yasal sınırları aşıyor. Son dönemde artan şikâyetler ve iflas haberleri, kuyumcuya altın bırakma yönteminin güvenilirliğini sorgulatıyor. Finans Analisti İslam Memiş "Hiçbir kuyumcunun emanet alma olayı söz konusu olamaz. Yasak" dedi.

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Tüm birikiminiz bir gecede uçabilir: İslam Memiş altın yatırımcılarını uyardı!
KAYNAK:
A Haber
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 09:42
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 09:47

Yüksek kazanç umuduyla kuyumcuya altın emanet eden vatandaşlar büyük tehlikeyle karşı karşıya. Uzmanlar, bu yöntemin hem yasa dışı hem de varlık kaybı açısından son derece riskli olduğuna dikkat çekiyor. Altınları kuyumcuya bırakıp güven ve kazanç elde etmek isteyenlerin yaşadığı mağduriyetlere ilişkin iddialar sık sık gündem oluyor. Son dönemde yaşanan olaylarla beraber altınları kuyumcuya emanet etmenin ne kadar güvenli olduğu sorusu akıllara geldi.

Tüm birikiminiz bir gecede uçabilir: İslam Memiş altın yatırımcılarını uyardı!

Bir televizyon yayınında konuşan Finans Analisti İslam Memiş, "Birincisi kar getirisi elde etmek için yani tefecilik modeli. Kişi diyor ki elindeki altınlarını ver, aylık olarak şu kadar getiri veriyorum. Şimdi hesap kitap yapıyorlar. Ben bu altını bugün bozdurduğum zaman, bankaya verdiğim zaman ne kadar mevduat faiz getirim var ve daha fazla miktarda bir getiri taahhüt ettiği için daha cazip geliyor" dedi.

Tüm birikiminiz bir gecede uçabilir: İslam Memiş altın yatırımcılarını uyardı!

Birçok kişinin elindeki altınları kuyumcuya bıraktığı, karşılığında da aylık olarak belirli bir getiri aldığı belirtildi. Ancak uzmanlara göre bu yöntemin yasal olmadığı vurgulandı. Üstelik her an altınlardan olma riskinin de bulunduğu aktarıldı.

Tüm birikiminiz bir gecede uçabilir: İslam Memiş altın yatırımcılarını uyardı!

BÜTÜN VARLIKLARINIZ ELİNİZDEN GİDEBİLİR

Memiş "Kuyumculuk sektörü Ticaret Bakanlığına bağlı ve hiçbir kuyumcunun emanet alma olayı söz konusu olamaz. Yasak. Getiri karşılığında kuyumcuya bırakmış oluyor. 1, 2, 3 gayet aylık olarak getirisini alıyor. Örnek verelim; 2 milyonluk bir altınınız var, ayda 50 bin lira, 50 bin lira aldığınızı düşünün ama günün birinde patlak verdiği zaman bütün varlıklarınız gidiyor" ifadelerini kullandı.

Tüm birikiminiz bir gecede uçabilir: İslam Memiş altın yatırımcılarını uyardı!

Uzmanların; altın emanet etme yönteminin yasal ve güvenli olmadığı yönünde uyarılarda bulunduğu belirtildi. Memiş "Hiçbir kuyumcunun emanet alma olayı söz konusu olamaz. Yasak" dedi.

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ETİKETLER
#yasa dışı bahis
#kuyumcu
#Altın Emanet
#Riskli Yatırım
#Finansal Güvenlik
#Varlık Kaybı
#Ekonomi
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