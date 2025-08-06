Tüm birikiminiz bir gecede uçabilir: İslam Memiş altın yatırımcılarını uyardı!

Yüksek kazanç umuduyla kuyumcuya altın emanet eden vatandaşlar büyük tehlikeyle karşı karşıya. Uzmanlar, bu yöntemin hem yasa dışı hem de varlık kaybı açısından son derece riskli olduğuna dikkat çekiyor. Altınları kuyumcuya bırakıp güven ve kazanç elde etmek isteyenlerin yaşadığı mağduriyetlere ilişkin iddialar sık sık gündem oluyor. Son dönemde yaşanan olaylarla beraber altınları kuyumcuya emanet etmenin ne kadar güvenli olduğu sorusu akıllara geldi.

Bir televizyon yayınında konuşan Finans Analisti İslam Memiş, "Birincisi kar getirisi elde etmek için yani tefecilik modeli. Kişi diyor ki elindeki altınlarını ver, aylık olarak şu kadar getiri veriyorum. Şimdi hesap kitap yapıyorlar. Ben bu altını bugün bozdurduğum zaman, bankaya verdiğim zaman ne kadar mevduat faiz getirim var ve kuyumcu daha fazla miktarda bir getiri taahhüt ettiği için daha cazip geliyor" dedi.

Birçok kişinin elindeki altınları kuyumcuya bıraktığı, karşılığında da aylık olarak belirli bir getiri aldığı belirtildi. Ancak uzmanlara göre bu yöntemin yasal olmadığı vurgulandı. Üstelik her an altınlardan olma riskinin de bulunduğu aktarıldı.

BÜTÜN VARLIKLARINIZ ELİNİZDEN GİDEBİLİR

Memiş "Kuyumculuk sektörü Ticaret Bakanlığına bağlı ve hiçbir kuyumcunun emanet alma olayı söz konusu olamaz. Yasak. Getiri karşılığında kuyumcuya bırakmış oluyor. 1, 2, 3 gayet aylık olarak getirisini alıyor. Örnek verelim; 2 milyonluk bir altınınız var, ayda 50 bin lira, 50 bin lira aldığınızı düşünün ama günün birinde patlak verdiği zaman bütün varlıklarınız gidiyor" ifadelerini kullandı.

Uzmanların; altın emanet etme yönteminin yasal ve güvenli olmadığı yönünde uyarılarda bulunduğu belirtildi. Memiş "Hiçbir kuyumcunun emanet alma olayı söz konusu olamaz. Yasak" dedi.