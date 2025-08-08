Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Ucuz konut almanın riskli ama avantajlı yolu: Aynı dairede yüzde 30 farklı fiyat!

Uzmanlara göre, içinde kiracı bulunan satılık daireler, alıcılar tarafından tercih edilmediği için piyasa değerinin ortalama yüzde 30 altında satılıyor. İşte riskli ama avantajlı olan bu yöntemin detayları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ucuz konut almanın riskli ama avantajlı yolu: Aynı dairede yüzde 30 farklı fiyat!
KAYNAK:
Star
|
GİRİŞ:
08.08.2025
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
saat ikonu 09:29

Konut piyasasında kiracı etkisi aşağı çekti. Satılık konut boş değil, kiracı oturuyorsa, bu durum genellikle vazgeçme sebebi oluyor. Bu sebeple içinde kiracı bulunan konutlar, muadilinin ortalama yüzde 30 altına satılıyor.

Ucuz konut almanın riskli ama avantajlı yolu: Aynı dairede yüzde 30 farklı fiyat!

Konut piyasasında fiyatı belirleyen en önemli etmenlerden biri kiracılar. Satılık konut boş değil de içinde kiracı varsa genellikle tercih sebebi olmuyor. Çünkü alıcılar, eski kiracılarla uğraşmak istemiyor. Talebin az olması nedeniyle kiracılı satılık konut fiyatlarında yüzde 30'luk bir düşüş yaşanıyor. Yani aynı semtte aynı binada yer alan iki daire arasında sadece kiracı farkı nedeniyle yüzde 30'luk fiyat değişikliği var.

Ucuz konut almanın riskli ama avantajlı yolu: Aynı dairede yüzde 30 farklı fiyat!

KİRACILI KONUT HER ZAMAN RİSKLİ

Uzmanlara göre, kiracılı konut her ne kadar risk barındırsa da, fiyatlardaki düşüş avantaj yaratabilir. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, içinde kiracısı bulunan dairelere ilişkin, "Fiyatta pazarlık yapabiliyorsun. Muadilinden yüzde 30-40 daha düşük bedele alabiliyorsun." dedi. Aşa, kiracının 10 yıldan fazla bir süredir bu dairede oturması halinde ev sahibinin tahliye hakkı olduğuna da işaret etti.

Ucuz konut almanın riskli ama avantajlı yolu: Aynı dairede yüzde 30 farklı fiyat!

KİRACILI KONUTU NASIL SATABİLİRİM?

Aşa, satın alınmak istenen evin kira kontratının istenmesi gerektiğine dikkat çekti. Kiracının ne kadar kontratı kaldığına bakılması gerektiğini belirten Aşa, kiraların gününde ödenip ödenmediğinin ve tahliye taahüdünün olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini anlattı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emekliler kaç yıl yaşayabiliyor? Türkiye'de kritik rapor açıklandı!
Türkiye’nin 2035'e kadar 100 milyar euro harcaması gerekiyor
ETİKETLER
#emlak
#konut fiyatları
#konut piyasası
#fiyatları
#Kiracı Etkisi
#Kiracılı Konut
#Kiracı Etkisi
#Kiracılı Konut
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.