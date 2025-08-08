Ucuz konut almanın riskli ama avantajlı yolu: Aynı dairede yüzde 30 farklı fiyat!

Konut piyasasında kiracı etkisi fiyatları aşağı çekti. Satılık konut boş değil, kiracı oturuyorsa, bu durum genellikle vazgeçme sebebi oluyor. Bu sebeple içinde kiracı bulunan konutlar, muadilinin ortalama yüzde 30 altına satılıyor.

Konut piyasasında fiyatı belirleyen en önemli etmenlerden biri kiracılar. Satılık konut boş değil de içinde kiracı varsa genellikle tercih sebebi olmuyor. Çünkü alıcılar, eski kiracılarla uğraşmak istemiyor. Talebin az olması nedeniyle kiracılı satılık konut fiyatlarında yüzde 30'luk bir düşüş yaşanıyor. Yani aynı semtte aynı binada yer alan iki daire arasında sadece kiracı farkı nedeniyle yüzde 30'luk fiyat değişikliği var.

KİRACILI KONUT HER ZAMAN RİSKLİ

Uzmanlara göre, kiracılı konut her ne kadar risk barındırsa da, fiyatlardaki düşüş avantaj yaratabilir. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, içinde kiracısı bulunan dairelere ilişkin, "Fiyatta pazarlık yapabiliyorsun. Muadilinden yüzde 30-40 daha düşük bedele alabiliyorsun." dedi. Aşa, kiracının 10 yıldan fazla bir süredir bu dairede oturması halinde ev sahibinin tahliye hakkı olduğuna da işaret etti.

KİRACILI KONUTU NASIL SATABİLİRİM?

Aşa, satın alınmak istenen evin kira kontratının istenmesi gerektiğine dikkat çekti. Kiracının ne kadar kontratı kaldığına bakılması gerektiğini belirten Aşa, kiraların gününde ödenip ödenmediğinin ve tahliye taahüdünün olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini anlattı.