Yeni canlı türü keşfi heyecanlandırdı: 24 tane gözü var ve fıldır fıldır dönüyor

24 TANE GÖZÜ VAR

Yeni canlı türünün en ilginç özelliği ise 24 tane göze sahip olması. Üstelik bu gözler 360 derecelik görüş sağlıyor. Ortalama sadece 1,5 santimetre uzunluğa sahip olan yeni canlı türünün gözleri 'rhopalium' adı verilen 4 ayrı duyu organında gruplanmış şekilde bulunuyor. Her bir rhopaliumda altı göz yer alıyor. Araştırmacılara göre bu gözlerin ikisi mercekli yapıları sayesinde görüntü oluşturabiliyor, diğer dört göz ise ışık ve karanlık algısına hizmet ediyor.