Yeni canlı türü keşfi heyecanlandırdı: 24 tane gözü var ve fıldır fıldır dönüyor

Hong Kong yakınlarındaki acı su göletlerinde yaşayan bir canlı türü keşfedildi. Tripedalia maipoensis olarak adlandırılan bu yeni tür bir denizanası. İlginç olan ise 24 tane göze sahip olması üstelik bu gözler 360 derece hareket edebiliyor. 

Bilim insanlarından heyecanlandıran bir keşif haberi geldi. Hong Kong yakınlarında bulunan bir acı su göletinde Tripedaliidae familyasından yani bir kutu denizanası ailesinden yeni bir üye keşfedildi. Yeni türün adı Tripedalia maipoensis olarak belirlendi.

 

Bu ilginç denizanası, ilk kez Mai Po Doğa Rezervi'nde yer alan ve "gei wai" olarak bilinen acı su göletlerinde tespit edildi. Fakat araştırmacılar, koruma alanının dışındaki sularda da olabileceğini düşünüyor.

 

Çalışmanın ortak yazarlarından biyolog Qiu Jianwen, türün adının ilk keşfedildiği bölgeye atıfla verildiğini belirterek, "Şu anda sadece Mai Po’da biliniyor olsa da bu göletlerin gelgit kanalları aracılığıyla haliçle bağlantılı olması nedeniyle, türün İnci Nehri Haliçi’ne komşu sularda da yaygın olabileceğine inanıyoruz" dedi.

 

24 TANE GÖZÜ VAR

Yeni canlı türünün en ilginç özelliği ise 24 tane göze sahip olması. Üstelik bu gözler 360 derecelik görüş sağlıyor. Ortalama sadece 1,5 santimetre uzunluğa sahip olan yeni canlı türünün gözleri 'rhopalium' adı verilen 4 ayrı duyu organında gruplanmış şekilde bulunuyor. Her bir rhopaliumda altı göz yer alıyor. Araştırmacılara göre bu gözlerin ikisi mercekli yapıları sayesinde görüntü oluşturabiliyor, diğer dört göz ise ışık ve karanlık algısına hizmet ediyor.

 

Zoolojik Çalışmalar dergisinde yayımlanan araştırmada, kutu denizanasının tam olarak devasa deniz canavarları olmadığı belirtiliyor. Avustralya kutu denizanası Chironex fleckeri'nin bir ayak çapında bir çanı varken (ve dünyanın en zehirli canlılarından biri iken), diğerleri buna kıyasla nispeten küçük kalıyor ve çanlarının çapı bir santimetreyi bile zar zor geçiyor. 

