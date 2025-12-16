Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Oğuzhan Uğur Gain'den ayrıldı mı? GAİN'e kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen soruşturma kapsamında Anahat Holding bünyesinde bulunan Gain Medya başta olmak üzere bağlı şirketlere operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, Gain ve bağlı şirketlere kayyum atandı. Operasyonun ardından Oğuzhan Uğur gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından Oğuzhan Uğur Gain'den ayrıldı mı merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Oğuzhan Uğur Gain'den ayrıldı mı? GAİN'e kayyum atandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.12.2025
saat ikonu 09:11
|
GÜNCELLEME:
16.12.2025
saat ikonu 09:13

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturması kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Anahat Holding Bünyesi'nde bulunan şirketlere düzenledi. Operasyon kapsamında şirketin 3 yöneticisi "örgüt kurma" ve "" suçlamasıyla gözaltına alındı. ve bağlı şirketlere ise kayyum atandığı açıklandı. Yaşanan gelişmelerin ardından ise 'un Gain'den ayrılıp, ayrılmadığı merak edilmeye başlandı.

Oğuzhan Uğur Gain'den ayrıldı mı? GAİN'e kayyum atandı

OĞUZHAN UĞUR GAİN'DEN AYRILDI MI?

Oğuzhan Uğur, 8 Ekim 2023 tarihinde yaptığı sosyal medya paylaşımıyla Gain'in yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığını duyurmuştu.

Oğuzhan Uğur Gain'den ayrıldı mı? GAİN'e kayyum atandı

OĞUZHAN UĞUR KİMDİR?

Oğuzhan Uğur, 29 Ocak 1984 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Lise eğitimini Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nde başlayan Oğuzhan Uğur, Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi'nde tamamladı. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü'nden mezun olan Oğuzhan Uğur, belgesel ve kısa film alanlarında çalışmalar yaptı.

Mezun olduktan sonra film yönetmeni Mustafa Şevki Doğan ve Osman Sınav'ın yardımcılığını yapan Oğuzhan Uğur, 211 yılında vizyona giren Ağır Abi filminin yönetmen ve senaristi oldu.

Sinema kariyerinin yanı sıra 2012 yılında albüm çıkaran Oğuzhan Uğur, 2017 yılında ise YouTube'da içerik üretmeye başladı. BaBaLa TV adlı kanalın kurucusu olan Oğuzhan Uğur, YouTube'da birçok farklı konuda içerikler yaptı.

ETİKETLER
#operasyon
#kara para aklama
#gözaltı
#yasa dışı bahis
#oğuzhan uğur
#gain
#Anahat Holding
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.