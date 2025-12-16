Oğuzhan Uğur Gain'den ayrıldı mı? GAİN'e kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Anahat Holding Bünyesi'nde bulunan şirketlere operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında şirketin 3 yöneticisi "örgüt kurma" ve "kara para aklama" suçlamasıyla gözaltına alındı. Gain ve bağlı şirketlere ise kayyum atandığı açıklandı. Yaşanan gelişmelerin ardından ise Oğuzhan Uğur'un Gain'den ayrılıp, ayrılmadığı merak edilmeye başlandı.

OĞUZHAN UĞUR GAİN'DEN AYRILDI MI?

Oğuzhan Uğur, 8 Ekim 2023 tarihinde yaptığı sosyal medya paylaşımıyla Gain'in yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığını duyurmuştu.

OĞUZHAN UĞUR KİMDİR?

Oğuzhan Uğur, 29 Ocak 1984 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Lise eğitimini Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nde başlayan Oğuzhan Uğur, Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi'nde tamamladı. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü'nden mezun olan Oğuzhan Uğur, belgesel ve kısa film alanlarında çalışmalar yaptı.

Mezun olduktan sonra film yönetmeni Mustafa Şevki Doğan ve Osman Sınav'ın yardımcılığını yapan Oğuzhan Uğur, 211 yılında vizyona giren Ağır Abi filminin yönetmen ve senaristi oldu.

Sinema kariyerinin yanı sıra 2012 yılında albüm çıkaran Oğuzhan Uğur, 2017 yılında ise YouTube'da içerik üretmeye başladı. BaBaLa TV adlı kanalın kurucusu olan Oğuzhan Uğur, YouTube'da birçok farklı konuda içerikler yaptı.