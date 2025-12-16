Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
Editor
 | Özge Sönmez

Ankara'da DEAŞ VE TKP/ML terör örgütlerine operasyon

Ankara'da DEAŞ ve TKP/ML silahlı terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonda 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da DEAŞ VE TKP/ML terör örgütlerine operasyon
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik geçmiş tarihlerde gerçekleştirilen soruşturmalar kapsamında elde edilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu deşifre edilen, örgüt mensubu olduklarına dair dijital kayıtların bulunan ve yapılan iletişim tespit tutanakları ile örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 10 şüpheli hakkında kararı verildi.

TÜRK BAYRAĞININ İPİNİ KESEREK ATTIĞI TESPİT EDİLDİ

Öte yandan, TKP/ML silahlı terör örgütü tarafından verilen çağrı/talimatlara uyarak çeşitli tarihlerde Ankara sınırları içerisinde yapılan örgütsel etkinliklere katılarak terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde eylemlere katıldıkları, aralarında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda kimyasal silah kullandığını iddia eden pankartın kaldırılarak yerine asılan Türk bayrağının ipini keserek attığı tespit edilen de dahil olmak üzere 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

13 şüphelinin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

ETİKETLER
#deaş
#terör
#gözaltı
#Tkp/ml
#Örgütsel Faaliyet
#Pkk/kck
#Gündem
