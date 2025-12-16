Menü Kapat
Ankara'da büyük fuhuş operasyonu! Özel ekip kuruldu, yaşanan pazarlıklar gizli kameraya yansıdı

Ankara'da kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları tespit edilen ve Night Club olarak faaliyet gösteren 11 işletemeye operasyon düzenlendi. Tek operasyonda en fazla tutuklu sayısına ulaşıldı, mağdur 64 kadın ise kurtarıldı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.12.2025
saat ikonu 08:31
|
GÜNCELLEME:
16.12.2025
saat ikonu 08:31

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği özel ekip kurarak 'da Night Club olarak faaliyet gösteren ve kadınları zorla fuhuşa sürükleyen işletmelere düzenledi. 11 işletme 4 ay boyunca özel ekip tarafından mercek altına alındı. Polis ekipleri 4 ay boyunca müşteri gibi gittikleri mekanlarda kadınları fuhuşa sürükleyen şahısları adım adım izledi.

KADINLARA SİGORTA YAPILMIŞ

Gizli kameralarla mekan çalışanlarıyla müşteriler arasındaki pazarlıkları kayda alındı. ‘Mağdur' kadınları telebar gibi çalışan bu mekanlardan çıkartıp fuhuş için otellere götürüyorlardı. Üstelik kadınların SGK kayıtları vardı ve çalışıyor gibi gösteriyorlardı. Müşteriler mekana geliyor, kadınlarla sohbet ediyor, beğendikleri kadınlara fuhuş teklif ediyor ve işletmeler bu şekilde sözde ticari kazanç elde ediyordu. 11 mekanın işletme sahipleri, işletme müdürleri ve diğer çalışanları toplam 81 şüpheli gözaltına alındı. 60 şüpheli tutuklandı.
Operasyon sonrasında tüm mekanların faaliyeti sonlandı. 64 fuhuşa sürüklenen mağdur kadın kurtarıldı ve hepsinin ifadesine başvuruldu.

