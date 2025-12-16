Ankara'da büyük fuhuş operasyonu! Özel ekip kuruldu, yaşanan pazarlıklar gizli kameraya yansıdı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği özel ekip kurarak Çankaya'da Night Club olarak faaliyet gösteren ve kadınları zorla fuhuşa sürükleyen işletmelere operasyon düzenledi. 11 işletme 4 ay boyunca özel ekip tarafından mercek altına alındı. Polis ekipleri 4 ay boyunca müşteri gibi gittikleri mekanlarda kadınları fuhuşa sürükleyen şahısları adım adım izledi.

KADINLARA SİGORTA YAPILMIŞ

Gizli kameralarla mekan çalışanlarıyla müşteriler arasındaki fuhuş pazarlıkları kayda alındı. ‘Mağdur' kadınları telebar gibi çalışan bu mekanlardan çıkartıp fuhuş için otellere götürüyorlardı. Üstelik kadınların SGK kayıtları vardı ve çalışıyor gibi gösteriyorlardı. Müşteriler mekana geliyor, kadınlarla sohbet ediyor, beğendikleri kadınlara fuhuş teklif ediyor ve işletmeler bu şekilde sözde ticari kazanç elde ediyordu. 11 mekanın işletme sahipleri, işletme müdürleri ve diğer çalışanları toplam 81 şüpheli gözaltına alındı. 60 şüpheli tutuklandı.

Operasyon sonrasında tüm mekanların faaliyeti sonlandı. 64 fuhuşa sürüklenen mağdur kadın kurtarıldı ve hepsinin ifadesine başvuruldu.