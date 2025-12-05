Fuhuşa sürüklenen 6 kadının saklandığı yer şoke etti! Ekipler bile şaştı kaldı

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri SPA ve masaj salonu adı altında faaliyet gösteren iş yerlerine operasyon düzenledi. Fuhuş ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan denetimde kaydedilen görüntüler şaşkına çevirdi.

KADINLAR GİZLİ BÖLMEDEN ÇIKTI

M.A. adlı şahsın işyerinde yapılan denetimde çalışma izni olmayan ve fuhşa sürüklenen 6 yabancı uyruklu kadın, bidonlarla kapatılarak saklandıkları gizli bölmede yakalandı. Gözaltına alınan şahıslara toplam 98 bin 520TL idari para cezası uygulanırken, suçta elde edildiği tespit edilen 114 bin 381 TL. ele geçirildi.

İş yeri sahibi M.A. fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçundan gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.