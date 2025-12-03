Masada fuhuş pazarlığı! Garsonlar gösterdi, kadınlar gitti: Milyonlarca TL'lik para transferi

Ankara'da ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet ile Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosu, “telebar” olarak adlandırılan 9 eğlence mekanında fuhşa aracılık edildiği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri, adı geçen mekanlarda fiziki takip yaparak iç kamera görüntülerini inceledi. Yapılan çalışmalar sonucu, mekan sahipleri ve çalışanlarının fuhşa aracılık yöntemleri ortaya çıkarıldı.

VESTİRE ÜCRETİ DİYE HESABI KATLADILAR

Eğlence mekanlarında garsonların, mağdur kadınları müşterilerin masalarına yönlendirdikleri; kadınların içkilerinden yüksek hesap istendiği ve “vestiyer ücreti” adı altında müşterilerden ekstra para alındığı tespit edildi.

MASALARDA FUHUŞ PAZARLIĞI

Mekanlarda kadınların garsonlar aracılığıyla müşterilerin masalarına oturtularak burada fuhuş pazarlığı yaptıkları belirlendi. Eğlence yerlerinde çalışan garsonların banka hesapları incelendiğinde, müşteriler tarafından bu hesaplara milyonlarca lira transfer edildiği ortaya çıktı.

GÖZALTI SAYISI 70'E YÜKSELDİ

Fuhşa aracılık ettikleri belirlenen 9 eğlence mekanında çalışan 83 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Daha önce 56 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı soruşturmada, gözaltı sayısı 70’e yükseldi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale de el konuldu.