Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Masada fuhuş pazarlığı! Garsonlar gösterdi, kadınlar gitti: Milyonlarca TL'lik para transferi

Ankara'da fuhşa aracılık eden 9 eğlence mekanına operasyon düzenlendi. Mekanlarda kadınların içkilerinden ve "vestiyer ücreti" adı altında ekstra ödeme alındığı belirlendi. Ayrıca kadınların garsonlar aracılığıyla müşterilerin masalarına oturtularak burada fuhuş pazarlığı yaptığı tespit edilirken soruşturmada gözaltı sayısının 70’e yükseldiği bildirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Masada fuhuş pazarlığı! Garsonlar gösterdi, kadınlar gitti: Milyonlarca TL'lik para transferi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.12.2025
saat ikonu 14:00
|
GÜNCELLEME:
03.12.2025
saat ikonu 14:21

Ankara'da ailenin Korunması ve Kadına Karşı ile Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosu, “telebar” olarak adlandırılan 9 eğlence mekanında fuhşa aracılık edildiği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri, adı geçen mekanlarda fiziki takip yaparak iç kamera görüntülerini inceledi. Yapılan çalışmalar sonucu, mekan sahipleri ve çalışanlarının fuhşa aracılık yöntemleri ortaya çıkarıldı.

Masada fuhuş pazarlığı! Garsonlar gösterdi, kadınlar gitti: Milyonlarca TL'lik para transferi

VESTİRE ÜCRETİ DİYE HESABI KATLADILAR

Eğlence mekanlarında garsonların, mağdur kadınları müşterilerin masalarına yönlendirdikleri; kadınların içkilerinden yüksek hesap istendiği ve “vestiyer ücreti” adı altında müşterilerden ekstra para alındığı tespit edildi.

MASALARDA FUHUŞ PAZARLIĞI

Mekanlarda kadınların garsonlar aracılığıyla müşterilerin masalarına oturtularak burada fuhuş pazarlığı yaptıkları belirlendi. Eğlence yerlerinde çalışan garsonların banka hesapları incelendiğinde, müşteriler tarafından bu hesaplara milyonlarca lira transfer edildiği ortaya çıktı.

Masada fuhuş pazarlığı! Garsonlar gösterdi, kadınlar gitti: Milyonlarca TL'lik para transferi

GÖZALTI SAYISI 70'E YÜKSELDİ

Fuhşa aracılık ettikleri belirlenen 9 eğlence mekanında çalışan 83 şüpheli hakkında kararı verdi. Daha önce 56 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı soruşturmada, gözaltı sayısı 70’e yükseldi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ankara'daki lisede skandal görüntüler sonrası bakanlık harekete geçti
Sosyal medyada Van kedisi sandı gerçek bambaşka çıktı!
ETİKETLER
#şiddet
#gözaltı
#eğlence mekanı
#Fuhş
#Kadın Sömürüsü
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.