2026 işsizlik maaşı ne kadar olur? Tahminlere göre en düşük ve en yüksek işsizlik maaşı hesaplaması!

Yeni yıl yaklaşırken işsizlik ödeneğiyle ilgili hesaplamalar da gündemdeki yerini koruyor. Asgari ücrette yapılacak artış, 2026 yılında işsiz kalan veya işsizlik maaşı almaya devam eden vatandaşların alacağı tutarları doğrudan etkileyecek.

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

İşsizlik maaşı, sigortalının işten ayrılmadan önceki son dört ayda aldığı prime esas brüt kazançların ortalaması dikkate alınarak hesaplanıyor. Günlük işsizlik ödeneği, bu ortalamanın yüzde 40’ı olarak belirleniyor. Aylık ödeme ise günlük tutarın ay içindeki gün sayısıyla çarpılmasıyla ortaya çıkıyor. Bu hesaplama yöntemi, her sigortalı için geçmiş kazançlara bağlı olarak farklı sonuçlar doğurabiliyor.

Kanun kapsamında işsizlik maaşı için bir alt ve bir üst sınır bulunuyor. Günlük ve aylık ödenek tutarı, brüt asgari ücretin yüzde 40’ından daha düşük olamıyor, yüzde 80’ini ise aşamıyor. Ödenek üzerinden yalnızca binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılıyor. Bunun dışında gelir vergisi veya başka bir kesinti uygulanmıyor.

2026 İŞSİZLİK MAAŞI

2026 yılı işsizlik maaşı, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek asgari ücrete bağlı olarak belirlenecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, her yıl olduğu gibi Aralık ayında toplanarak yeni yıl için geçerli olacak ücreti karara bağlayacak. Bu kararın ardından işsizlik ödeneğinin alt ve üst sınırları da otomatik olarak güncellenecek.

2025 yılında brüt asgari ücret 26.005,50 TL olarak uygulanırken, bu tutara bağlı olarak işsizlik maaşının taban ve tavan rakamları belirlenmişti. 2026 yılı için henüz kesin bir rakam bulunmasa da, asgari ücret artışıyla birlikte işsizlik ödeneğinin de aynı oranda değişmesi bekleniyor. Güncel rakamlar, asgari ücret açıklandıktan sonra İŞKUR tarafından duyurulacak.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI

İşsizlik ödeneğinden yararlanabilmek için bazı yasal koşullar aranıyor. Buna göre sigortalının kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması gerekiyor. Ayrıca işten ayrılmadan önceki son üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şartı bulunuyor.

Bir diğer koşul ise son 120 günün kesintisiz şekilde çalışılarak geçirilmiş olması. İşten ayrıldıktan sonra belirlenen süre içinde İŞKUR’a başvuru yapılması gerekiyor. Başvuru süresinin kaçırılması halinde, gecikilen süre toplam hak sahipliği süresinden düşülüyor.

2026 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLACAK?

2026 yılı için işsizlik maaşı tutarları, asgari ücrette yapılacak artış oranına göre şekillenecek. Ekonomik veriler ve enflasyon beklentileri doğrultusunda asgari ücrette yüzde 25 ila yüzde 40 arasında bir artış ihtimali bulunuyor. Bu oranlar, işsizlik ödeneğinin hem taban hem de tavan tutarlarını doğrudan etkileyecek.

Tahminlere göre 2026 yılında en düşük aylık brüt işsizlik maaşı 13.000 ile 15.000 TL aralığında olabilirken, en yüksek aylık brüt işsizlik maaşı ise 26.000 ile 30.000 TL bandına yükselebilir. Sigortalının alacağı kesin tutar, önceki kazancının yüzde 40’ı esas alınarak bu sınırlar içinde belirlenecek.