2 Ocak tatil mi? 2026'nın ikinci günü iki tatil arasında kalınca tatil beklentisi oluştu

Yeni yıla girerken resmi tatil günleriyle ilgili araştırmalar hız kazandı. 2026 yılbaşının hafta içine denk gelmesi, okulların ve kamu kurumlarının çalışma düzenini merak konusu haline getirdi.

1 OCAK YILBAŞI HANGİ GÜN?

2026 yılında 1 Ocak günü Perşembe gününe denk geliyor. Yılbaşı günü, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında tam gün resmi tatil olarak uygulanıyor. Bu nedenle 1 Ocak Perşembe günü kamu kurumları ve devlet daireleri kapalı olacak.

Resmi tatil kapsamında bankalar hizmet vermeyecek, noterler kapalı olacak ve hastanelerde yalnızca acil servisler çalışacak. Eğitim tarafında da okullar yılbaşı günü tatil olacak ve öğrenciler ile öğretmenler için eğitim-öğretime bir gün ara verilecek. Yani 1 Ocak 2026 günü okullar da tatil olacak.

2 OCAK TATİL Mİ 2026?

Yılbaşı tatilinin hemen ardından gelen 2 Ocak 2026 Cuma günü resmi tatil kapsamında yer almıyor. Resmi tatil takvimine göre bu tarihte kamu kurumlarında normal mesai düzeni uygulanacak.

Özel sektörde de 2 Ocak günü standart çalışma günü olarak geçecek. Bankalar, noterler ve diğer kamu hizmet birimleri 2 Ocak 2026 günü tam gün hizmet vermeye devam edecek.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN, 4 GÜN MÜ?

2026 yılında yılbaşı tatili yalnızca 1 Ocak Perşembe günü ile sınırlı olacak. Resmi tatil uygulaması tek gün olarak uygulanacağı için beklenenin aksine hafta sonu ile yılbaşı tatili birleştirilerek yılbaşı tatili 4 gün olmayacak. Yeni bir karar alınmazsa yılbaşı tatili 1 gün olacak.

31 Aralık, 1 ve 2 Ocak tarihlerinin hafta içine denk gelmesi nedeniyle yalnızca 1 Ocak günü resmi tatil kapsamında değerlendiriliyor. 31 Aralık ve 2 Ocak günlerinde ise normal mesai düzeni geçerli olacak.

2 OCAK OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 eğitim-öğretim yılı çalışma takvimine göre 2 Ocak 2026 Cuma günü okullarda eğitim devam edecek. Yılbaşı tatili yalnızca 1 Ocak günü uygulanacak.

Birinci dönem, MEB takvimine göre 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayıp 30 Ocak 2026 Cuma günü tamamlanacak. Bu nedenle 2 Ocak tarihinde dersler normal şekilde işlenecek.