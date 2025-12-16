Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
10°
Yaşam
Avatar
Editor
 Banu İriç

Ekmekten bir lokma aldı, neye uğradığını şaşırdı! Az daha kanlar içinde kalacaktı

Nevşehir’de fırından aldıkları ekmeği yiyen bir kişi içinden çıkan şeyle neye uğradığını şaşırdı. Kahvaltı sırasında ekmekten bir parça koparan kişi ağzına götürdüğünde sertliği fark etti. Ekmek yerken kanlar içinde kalmaktan kurtulan kişi şikayetini dile getirdi.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
16.12.2025
saat ikonu 00:10
|
GÜNCELLEME:
16.12.2025
saat ikonu 00:10

’de Muhammet Boyacı isimli kişi yerken içinden çıkan jilet yüzünden şoka uğradı. Babasının fırından aldığı ekmeği etmek için sofraya koyan vatandaş duruma tepki gösterdi.

Ekmekten bir lokma aldı, neye uğradığını şaşırdı! Az daha kanlar içinde kalacaktı

KAHVALTIDA ÇOCUK DA VARDI

Kahvaltıda küçük yaşta yeğeninin de bulunduğunu ifade eden Muhammet Boyacı, kendisinin fark ettiğini ancak yeğeninin fark etmeden ekmeği ağzına götürebileceğini söyleyerek, duruma tepki gösterdi. Boyacı, "Pazar sabahı ailemle beraber kahvaltı yaparken babamın fırından almış olduğu ekmeğin içerisinden jilet çıktı. Büyük bir jilet ve biz de ekmeğin büyük bölümünü yemiştik. Ben ekmeği ağzıma atmak üzereyken son anda fark ettim. Annem, babam ve 7 yaşındaki yeğenim de bu kahvaltıda vardı. Bu jilet onlardan birine de gelebilirdi. Onlar bu ekmeği fark etmeyebilirdi. Çok şükür ben fark ettim. Gerekli yerlere de şikayette bulunacağım" dedi.

Ekmekten bir lokma aldı, neye uğradığını şaşırdı! Az daha kanlar içinde kalacaktı
TGRT Haber
