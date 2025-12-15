İzmir'de dehşete düşüren kaza! Son sürat çarptığı motosikletin sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti

İzmir'in Seferihisar ilçesi İzmir Caddesi'nde saat 20.30 sularında meydana gelen kazada facia yaşandı. M.B. idaresindeki 35 CFT 739 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hızla yolun karşısına geçmeye çalışan motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Yeliz Başak metrelerce havaya savrularak yola sürüklendi.

GENÇ SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yeliz Başak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından otomobil içerisinde sıkışan sürücü M.B. ise AKS ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak, Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden Yeliz Başak’ın cansız bedeni ise, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

OK GİBİ SAVRULDU!

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletin yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin büyük bir hızla çarptığı, çarpmanın etkisiyle motosiklet ile sürücüsünün adeta ok gibi savrulduğu görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.