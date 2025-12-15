Menü Kapat
10°
Spor
Galatasaray'da Dursun Özbek'ten itiraf: "Çok üzüldüm"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fransız kanalı TV Monaco'ya konuştu. Galatasaray'daki süreçlere değinen Dursun Özbek, seçimi kaybettiği günlere dair itirafta bulundu.

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten itiraf:
Galatasaray'da Dursun Özbek'ten kulübün gündemine dair açıklamalar geldi. Esasen ise deneyimli yönetici, Galatasaray için kurduğu en büyük hayali de paylaştı.

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten itiraf: "Çok üzüldüm"

GALATASARAY'DA BAŞKAN DURSUN ÖZBEK'TEN İTİRAF

"Geçen sezon Türkiye'deki tüm kupaları kazandık. Bu yıl da aynı şeyi istiyoruz. Hedefimiz, Türkiye'deki tüm kupaları kazanmak ve Şampiyonlar Ligi'nde de başarı elde etmek. Camiada da Avrupa beklentisi var. Hem taraftar için hem de kulüp için çok işimiz var. Bugün özelinde takım adına Mauro Icardi ve Victor Osimhen isimleri var. Özellikle 8-12 yaş grubundaki çocuklar Mauro Icardi'yi çok seviyor. 5-10 yıl sonra bu neslin tamamı Galatasaraylı olacak. Yönetim olarak en zor anım, 2018 seçimlerini kaybetmekti. Çok üzüldüm çünkü tamamlamam gereken şeyler vardı. Ama neyse ki 2022'de tekrar seçildim ve şimdi daha önce başlattığım bazı projeleri tamamlamak istiyorum. Başkan olmayı çocukluktan bu yana istiyordum ama en büyük hayalim Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşmak."

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten itiraf: "Çok üzüldüm"

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY HANGİ YILDIZLA İLGİLENİYOR?
Sarı kırmızılılar, Mohamed Salah'ı takip ediyor.
