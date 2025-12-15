Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

UCM'den İsrail'in itirazına ret! Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama emri kesinleşti

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Temyiz Dairesi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarla ilgili verilen kararlara yönelik itirazını reddetti. Bu kararla birlikte, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkarılan savaş suçu ve insanlığa karşı suçlara ilişkin tutuklama emirlerinin geçerliliği kesinleşmiş oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
UCM'den İsrail'in itirazına ret! Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama emri kesinleşti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.12.2025
saat ikonu 22:29
|
GÜNCELLEME:
15.12.2025
saat ikonu 22:29

(), ’in ’ne yönelik saldırılar hakkında verilen bir dizi karara yönelik itirazını reddetti. UCM Temyiz Dairesi’nin reddettiği kararlar arasında, İsrail Başbakanı Binyamin ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emirleri de yer aldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDECEK

Temyiz Dairesi’nin kararı, soruşturmanın devam edeceği ve Netanyahu ve Gallant için çıkarılan tutuklama emirlerinin geçerliliğini koruyacağı anlamına geliyor. İsrail, UCM’nin yargı yetkisini ve Gazze'de savaş suçu işlediğini reddediyor. UCM Ön Dava Dairesi, 21 Kasım 2024'te Netanyahu ve Gallant hakkında Gazze'de sivillere karşı savaş suçu ve insanlığa karşı suçları işledikleri gerekçesiyle tutuklama emri çıkarmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Netanyahu için neden yakalama kararı çıktı? Uluslararası Ceza Mahkemesi karar verdi
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden İsrail'e savaş suçu uyarısı: Kamyonlara izin verin!
ETİKETLER
#İsrail
#gazze şeridi
#netanyahu
#uluslararası ceza mahkemesi
#ucm
#Gallant
#Tutuklama Emri
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.