UCM'den İsrail'in itirazına ret! Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama emri kesinleşti

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılar hakkında verilen bir dizi karara yönelik itirazını reddetti. UCM Temyiz Dairesi’nin reddettiği kararlar arasında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emirleri de yer aldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDECEK

Temyiz Dairesi’nin kararı, soruşturmanın devam edeceği ve Netanyahu ve Gallant için çıkarılan tutuklama emirlerinin geçerliliğini koruyacağı anlamına geliyor. İsrail, UCM’nin yargı yetkisini ve Gazze'de savaş suçu işlediğini reddediyor. UCM Ön Dava Dairesi, 21 Kasım 2024'te Netanyahu ve Gallant hakkında Gazze'de sivillere karşı savaş suçu ve insanlığa karşı suçları işledikleri gerekçesiyle tutuklama emri çıkarmıştı.