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Netanyahu için neden yakalama kararı çıktı? Uluslararası Ceza Mahkemesi karar verdi

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
21 Kasım 2024 16:04 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 16:09
Netanyahu için neden yakalama kararı çıktı? Uluslararası Ceza Mahkemesi karar verdi

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Gazze'de savaş suçu işlendiği gerekçesiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı.

Gazze​'de savaş suçu işledikleri gerekçesiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu​ ve eski savunma bakanı Yoav Gallant​ hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesince yakalama kararı çıkarıldı.

NETANYAHU İÇİN NEDEN YAKALAMA KARARI ÇIKTI?

Uluslararası Ceza Mahkemesi​, Netanyahu ve Gallant'ın, suç işlediğine inanmak için makul gerekçeler olduğunu bildirdi.

Netanyahu için neden yakalama kararı çıktı? Uluslararası Ceza Mahkemesi karar verdi - 1. Resim

Netanyahu ve Gallant hakkındaki suçlamalar arasında cinayet, zulüm ve diğer insanlık dışı eylemlerin bulunduğunu açıklandı.

DEİF HAKKINDA DA TUTUKLAMA KARARI

Lahey'deki mahkeme, açıklamasında Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın başındaki Muhammed Deif hakkında da tutuklama emri çıkardığını duyurdu.

Netanyahu için neden yakalama kararı çıktı? Uluslararası Ceza Mahkemesi karar verdi - 2. Resim

İsrail ordusu, Deif'in 13 Temmuz'da Han Yunus'ta düzenlenen operasyonda öldüğünü ilan etmişti.

Ancak Hamas, Deif'in öldürüldüğünü teyit etmemişti.

Sıkça Sorulan Sorular
75 yaşında

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Kaynak: TGRT Haber
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