Netanyahu için neden yakalama kararı çıktı? Uluslararası Ceza Mahkemesi karar verdi

21 Kasım 2024 16:04 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 16:09

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Gazze'de savaş suçu işlendiği gerekçesiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı.

Hamas, Mısır'ın teklifini kabul etti! İsrail işi yokuşa sürüyor

Hamas, Mısır'ın teklifini kabul etti! İsrail işi yokuşa sürüyor

Gazze​'de savaş suçu işledikleri gerekçesiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu​ ve eski savunma bakanı Yoav Gallant​ hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesince yakalama kararı çıkarıldı.

NETANYAHU İÇİN NEDEN YAKALAMA KARARI ÇIKTI?

Uluslararası Ceza Mahkemesi​, Netanyahu ve Gallant'ın, suç işlediğine inanmak için makul gerekçeler olduğunu bildirdi.

Netanyahu ve Gallant hakkındaki suçlamalar arasında cinayet, zulüm ve diğer insanlık dışı eylemlerin bulunduğunu açıklandı.

DEİF HAKKINDA DA TUTUKLAMA KARARI

Lahey'deki mahkeme, açıklamasında Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın başındaki Muhammed Deif hakkında da tutuklama emri çıkardığını duyurdu.

İsrail ordusu, Deif'in 13 Temmuz'da Han Yunus'ta düzenlenen operasyonda öldüğünü ilan etmişti.

Ancak Hamas, Deif'in öldürüldüğünü teyit etmemişti.