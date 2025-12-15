Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Anderson Talisca'dan şampiyonluk formülü!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor'u 4-0 ile geçti. Fenerbahçeli yıldızlar Anderson Talisca, Mert Müldür ve Ederson; farklı galibiyet sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca'dan şampiyonluk formülü!
BeIN Sport
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
15.12.2025
saat ikonu 23:02
|
15.12.2025
15.12.2025
saat ikonu 23:07

Fenerbahçe'nin zirve inadı devam ederken; Anderson Talisca, Mert Müldür ve Ederson'dan da röportajlar geldi. Esasen ise sarı lacivertli yıldızlar, genel olarak daha iyi olmak istediklerini belirtti.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca'dan şampiyonluk formülü!

FENERBAHÇE'DE ANDERSON TALISCA'DAN ŞAMPİYONLUK FORMÜLÜ

"Son dönemde iyi performans gösteriyorum, bu nedenle mutluyum. Takımın performansı iyi olunca bireysel performanslar da artıyor. Çok mutluyum. Çok gol atan bir takımımız var. Sürekli rakip kaleyi arıyoruz, şut çekme fırsatları arıyoruz. Bu ligde şampiyonluk için çok gol atmamız ve savunmayı iyi yapmamız lazım."

Fenerbahçe'de Anderson Talisca'dan şampiyonluk formülü!

MERT MÜLDÜR'DEN POZİTİF TEMENNİLER

"Golden önemlisi galibiyet. 4 gollü bir maç oldu. Bizim açımızdan çok iyi oldu. Çok iyi gidiyoruz. İnşallah böyle devam ederiz. Maça çok iyi başladık. İlk gol çok önemliydi. Devreye 3-0 önde girmek bayağı iyi oldu. İkinci yarıda durmadık, dördüncü golü aradık. Zorlandık. Sonunda 4. golü de bulduk ve kazandık."

Fenerbahçe'de Anderson Talisca'dan şampiyonluk formülü!

EDERSON'DAN 'ÇALIŞMA' VURGUSU

dmanlardan sonra çalışmalarımız oluyor. Fenerbahçe'yi çok daha iyi bir noktaya getirmek adına, çalışmalarımı yapıyorum. Bu yaptığımız çalışmalar, temel çalışmalar, takım için yaptığımız çalışmalar. Takımın performansı için bu anlamda bireysel çalışmalarım oluyor."

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'NİN 4-0'LIK KONYASPOR ZAFERİNDE GOLLER KİMLERDEN GELDİ?
Sarı lacivertliler; Anderson Talisca (2), Mert Müldür ve Marco Asensio ile farka gitmişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Önder Özen'den Fenerbahçe-Konyaspor maçı sonrasında çarpıcı tespit: "Domenico Tedesco denemeliydi"
Fenerbahçe tribünlerinde Sadettin Saran coşkusu!
#Spor
#Spor
