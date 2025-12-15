Fenerbahçe'de Anderson Talisca'dan şampiyonluk formülü!

Fenerbahçe'nin zirve inadı devam ederken; Anderson Talisca, Mert Müldür ve Ederson'dan da röportajlar geldi. Esasen ise sarı lacivertli yıldızlar, genel olarak daha iyi olmak istediklerini belirtti.

FENERBAHÇE'DE ANDERSON TALISCA'DAN ŞAMPİYONLUK FORMÜLÜ

"Son dönemde iyi performans gösteriyorum, bu nedenle mutluyum. Takımın performansı iyi olunca bireysel performanslar da artıyor. Çok mutluyum. Çok gol atan bir takımımız var. Sürekli rakip kaleyi arıyoruz, şut çekme fırsatları arıyoruz. Bu ligde şampiyonluk için çok gol atmamız ve savunmayı iyi yapmamız lazım."

MERT MÜLDÜR'DEN POZİTİF TEMENNİLER

"Golden önemlisi galibiyet. 4 gollü bir maç oldu. Bizim açımızdan çok iyi oldu. Çok iyi gidiyoruz. İnşallah böyle devam ederiz. Maça çok iyi başladık. İlk gol çok önemliydi. Devreye 3-0 önde girmek bayağı iyi oldu. İkinci yarıda durmadık, dördüncü golü aradık. Zorlandık. Sonunda 4. golü de bulduk ve kazandık."

EDERSON'DAN 'ÇALIŞMA' VURGUSU

"İdmanlardan sonra çalışmalarımız oluyor. Fenerbahçe'yi çok daha iyi bir noktaya getirmek adına, çalışmalarımı yapıyorum. Bu yaptığımız çalışmalar, temel çalışmalar, takım için yaptığımız çalışmalar. Takımın performansı için bu anlamda bireysel çalışmalarım oluyor."