Fenerbahçe tribünlerinde Sadettin Saran coşkusu!

Fenerbahçe kendi sahasında Konyaspor'a karşı üstün bir oyun sergilerken, tribünlerden de başkan Sadettin Saran'a tezahüratlar yapıldı. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kendisine destek olan taraftarları selamladı.
Fenerbahçe tribünleri; "Oley! Oley! Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran!" sloganıyla, yönetimin olduğu locaya seslendi. Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran da taraftarların yoğun ilgisi üzerine yerinden kalktı ve tribünleri selamladı.
Hafta içi Avrupa'daki Brann deplasmanından 4-0'lık zaferle dönen Fenerbahçe, Konyaspor karşısında da ilk 30 dakikada skoru 3-0'a getirmiş ve ofansif bir oyunla taraftardan tam not almıştı.