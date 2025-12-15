Menü Kapat
10°
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe tribünlerinde Sadettin Saran coşkusu!

Fenerbahçe-Konyaspor maçında Sadettin Saran için tezahürat yapıldı. Fenerbahçeli taraftarlar, kulübün yeni başkanı Sadettin Saran'a büyük destek gösterdi.

Fenerbahçe tribünlerinde Sadettin Saran coşkusu!
Burak Ayaydın
15.12.2025
15.12.2025
Fenerbahçe kendi sahasında Konyaspor'a karşı üstün bir oyun sergilerken, tribünlerden de başkan Sadettin Saran'a tezahüratlar yapıldı. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kendisine destek olan taraftarları selamladı.

FENERBAHÇE TRİBÜNLERİNDEN BAŞKAN SADETTİN SARAN'A TEZAHÜRAT

Fenerbahçe tribünleri; "Oley! Oley! Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran!" sloganıyla, yönetimin olduğu locaya seslendi. Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran da taraftarların yoğun ilgisi üzerine yerinden kalktı ve tribünleri selamladı.

Fenerbahçe tribünlerinde Sadettin Saran coşkusu!

FENERBAHÇE MAÇA ÇOK HIZLI BAŞLAMIŞTI

Hafta içi Avrupa'daki Brann deplasmanından 4-0'lık zaferle dönen Fenerbahçe, Konyaspor karşısında da ilk 30 dakikada skoru 3-0'a getirmiş ve ofansif bir oyunla taraftardan tam not almıştı.

Fenerbahçe tribünlerinde Sadettin Saran coşkusu!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE TRANSFER SÜRECİ NE DURUMDA?
Sarı lacivertliler, Alexander Sörloth için görüşmelere devam ediyor.
