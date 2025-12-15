Fenerbahçe tribünlerinde Sadettin Saran coşkusu!

Fenerbahçe kendi sahasında Konyaspor'a karşı üstün bir oyun sergilerken, tribünlerden de başkan Sadettin Saran'a tezahüratlar yapıldı. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kendisine destek olan taraftarları selamladı.

FENERBAHÇE TRİBÜNLERİNDEN BAŞKAN SADETTİN SARAN'A TEZAHÜRAT

Fenerbahçe tribünleri; "Oley! Oley! Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran!" sloganıyla, yönetimin olduğu locaya seslendi. Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran da taraftarların yoğun ilgisi üzerine yerinden kalktı ve tribünleri selamladı.

FENERBAHÇE MAÇA ÇOK HIZLI BAŞLAMIŞTI

Hafta içi Avrupa'daki Brann deplasmanından 4-0'lık zaferle dönen Fenerbahçe, Konyaspor karşısında da ilk 30 dakikada skoru 3-0'a getirmiş ve ofansif bir oyunla taraftardan tam not almıştı.