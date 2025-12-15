Karadeniz'de bir İHA F-16'lar tarafından düşürüldü! MSB duyurdu

Karadeniz'de Türk Hava Sahası'na doğru harekete geçen insansız hava aracı (İHA) güvenlik güçleri tarafından tespit edildi. Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-16'lar görevlendirilerek İHA düşürüldü.

MSB'den yapılan açıklamada, Karadeniz üzerinden Türk hava sahasına yaklaşan bir hava izinin tespit edildiği ve

rutin prosedürler kapsamında takibe alındığı belirtildi.

Hava sahasının güvenliğinin sağlanması amacıyla, NATO ve milli kontroldeki F-16'lara alarm reaksiyon görevi verildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu hava izinin kontrolden çıktığı anlaşılan bir insansız hava aracı olduğu belirlenmiş herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına, meskun mahal dışında emniyetli bir bölgede vurularak düşürülmüştür."

