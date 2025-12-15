Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Dolar bozduranlar kesintiyi görünce şaşkınlığa uğradı: Döviz Büroları Derneği'nden açıklama geldi

Döviz bürolarının dolar bozduranlardan sigorta komisyonu gibi benzer adlar altında kesinti yaptığı iddiaları sonrası Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Büroları Derneği açıklama yaptı. Özellikle eski basım ABD dolarını bozarken ek ücret istenildiğine dair bazı ihbarlar yer aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.12.2025
saat ikonu 22:14
|
GÜNCELLEME:
15.12.2025
saat ikonu 22:19

Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Büroları Derneği (TÜYEMDER), dolar bozduranlardan " komisyonu" veya benzer isimler altında kesinti yapılmasını uygulamasına dair tartışmalara nokta koydu.

TÜYEMDER'den yapılan açıklamada derneğin, geçmişte olduğu gibi bugün de üyelerini ve sektörde faaliyet gösteren tüm paydaşları etik kurallar, mevzuat hükümleri ve mesleki sorumluluklar çerçevesinde bilgilendirmeye ve uyarmaya devam ettiği belirtildi.

Dolar bozduranlar kesintiyi görünce şaşkınlığa uğradı: Döviz Büroları Derneği'nden açıklama geldi

ESKİ BASIM DOLAR BOZDURURKEN KESİNTİ YAPILIYOR MU?

Son günlerde döviz bürolarının eski basım ABD doları bozarken "sigorta komisyonu" veya benzer isimler altında ek ücret alındığına dair kamuoyunda yanlış ve yanıltıcı bir algının oluştuğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Açıkça ifade etmek isteriz ki döviz bürolarında eski veya yeni basım ayrımı yapılarak , kesinti ya da 'sigorta' adı altında herhangi bir bedel tahsil edilmesi hukuken mümkün değildir ve mevzuata aykırıdır. Bu konuda dile getirilen iddiaların, döviz bürolarının faaliyet alanı ve yetkileriyle bir ilgisi bulunmamaktadır. Söz konusu uygulamalara ilişkin tereddütlerin ve fiili sorunların asıl muhatabı döviz büroları değil, bankacılık uygulamalarıdır. Bu hususun kamuoyu tarafından doğru anlaşılması, sektörümüzün itibarının korunması açısından büyük önem taşımaktadır."

Dolar bozduranlar kesintiyi görünce şaşkınlığa uğradı: Döviz Büroları Derneği'nden açıklama geldi

KURALLARI UYMAYANLARA YAPTIRIM

Açıklamada, TÜYEMDER'in, sektörün itibarına zarar veren, kamuoyunu yanıltan ve yetkisiz, etik dışı, fırsatçı uygulamalar içerisinde olduğu tespit edilen firmaları açıkça kınadığı vurgulandı.

Üyelerin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dayanışma, sorumluluk ve mevzuata uygunluk bilinciyle hareket edeceğine olan inançlarının tam olduğu belirtilen açıklamada, "Dernek ilke ve mevzuatına aykırı hareket ettiği tespit edilen üyeler hakkında yönetim kurulu kararı doğrultusunda gerekli yaptırımların kararlılıkla uygulanacağını kamuoyuna saygıyla bildiririz." denildi.

Dolar bozduranlar kesintiyi görünce şaşkınlığa uğradı: Döviz Büroları Derneği'nden açıklama geldi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Euro düşüşe geçti, dolar yükselişte! İşte 15 Aralık 2025 güncel döviz kuru
Altın mı, Euro mu, dolar mı? İşte en çok kazandıran yatırım aracı
ETİKETLER
#komisyon
#sigorta
#Döviz Bürosu
#Tüyemder
#Dolar Bozdurma
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.