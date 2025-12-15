Fenerbahçe Konyaspor maç skoru kaç kaç? İlk yarı fişi çekti

Kategoriler
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor kozlarını bölüştü.
Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 4-0'lık skorla kazandı.
Sarı-lacivertliler, 28. dakikada Talisca'nın penaltı golüyle üstünlüğü ele aldı.
Mert Müldür 30. dakikada farkı 2'ye taşıyan golü kaydetti.
Dakikalar 37'yi gösterdiğinde ise sahneye Anderson Talisca çıktı ve ilk devreyi Fenerbahçe 3-0 üstün kapattı.
Karşılaşmanın skorunu belirleyen gol ise 87. dakikada Marco Asensio'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 36 puanla zirveyi 3 puan geriden takip etmeyi sürdürdü. Çağdaş Atan'ın öğrencileri ise 16 puanda kaldı.
Sarı-lacivertliler, ligin 17. haftasında Eyüpspor deplasmanına çıkacak. Konyaspor ise Kayserispor'u ağırlayacak.