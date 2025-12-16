Akaryakıta dev indirim! Yeni fiyatlar tabelaya yansıdı

Petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı 65 dolardan 60 dolara kadar düştü. Bu çerçevedeki gelişmeler akaryakıt fiyatlarında da indirimi beraberinde getirdi. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 96 kuruş indirim geldi.