Akaryakıta dev indirim! Yeni fiyatlar tabelaya yansıdı

Petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı 65 dolardan 60 dolara kadar düştü. Bu çerçevedeki gelişmeler akaryakıt fiyatlarında da indirimi beraberinde getirdi. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 96 kuruş indirim geldi.
TABELA GÜNCELLENDİ, FİYATLAR POMPAYA YANSIDI
Peki, 16 Aralık 2025 Salı itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İşte şehir şehir güncel benzin ve motorin fiyatları...
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 52.55 TL
Motorin litre fiyatı: 53.15 TL
LPG litre fiyatı: 28.51 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 52.38TL
Motorin litre fiyatı: 52.98 TL
LPG litre fiyatı: 27.88 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 53.40 TL
Motorin litre fiyatı: 54.17 TL
LPG litre fiyatı: 28.40 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 53.74TL
Motorin litre fiyatı: 54.51 TL
LPG litre fiyatı: 28.33 TL
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.