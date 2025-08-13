Menü Kapat
Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonu yön veriyor: TEKNOFEST Kuşağı için yeni bilim ve teknoloji merkezleri açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "TEKNOFEST Kuşağı" hedefi yurdun dört bir yanında hayat buluyor. Bilim ve teknolojiye yapılan yatırımlar, gençlere yol gösteriyor. Kamu kurum ve kuruluşları milli imzalarda yeni isimlerin yetişmesi için adeta seferber oluyor.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 18:36
|
13.08.2025
13.08.2025
saat ikonu 19:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan yerli ve milli projeler, yerel yönetimlerin ve teknoloji odaklı çalışmalarına ilham veriyor. Gençlere yönelik yapılan bilim ve yatırımları, Türkiye'nin geleceğine yön verecek yeni nesillerin yetişmesi için kritik bir rol oynuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonu yön veriyor: TEKNOFEST Kuşağı için yeni bilim ve teknoloji merkezleri açılıyor

GENÇLERİN ÖNÜNÜ AÇTI

Yerli bilim ve teknolojiye son yıllarda önem veren adreslerden biri de .İlçede bilim merkezi sayısının ikiye çıkarılması ve gençlere yönelik çalışmalar, Kuşağı vizyonuyla yerli bilim ve teknolojiye olan desteği göstererek bu alandaki gelişmelere katkı sağlıyor. Türk mühendislerin geliştirdiği yerli yaka kameraları, Trendyol Süper Lig ve 1. Lig maçlarında kullanılarak sporda yerli teknolojinin önemini artırırken, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden bir öğrenci takımı, TEKNOFEST 2025'te orman yangınlarının erken tespiti için tamamen özgün yerli İHA sistemiyle finale kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonu yön veriyor: TEKNOFEST Kuşağı için yeni bilim ve teknoloji merkezleri açılıyor

Kentte bilim merkezi sayısı 2’ye çıkarıldı. Belediye Başkanı Ali Tombaş, yaklaşık 500 gençle bir araya gelerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "TEKNOFEST Kuşağı" vizyonunu ilçede hayata geçirmek için yapılan çalışmaları anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonu yön veriyor: TEKNOFEST Kuşağı için yeni bilim ve teknoloji merkezleri açılıyor

GENÇLİK MERKEZLERİ ÖĞRENCİLERİN YANINDA

"Gençlerle Hasbihal" programında konuşan Tombaş, gençlerin bilim ve teknoloji alanında yetişmesi için ciddi yatırımlar yaptıklarını ve bu konuda tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirtti. Gençlere yönelik yatırım ve destekleri artırdıklarını vurgulayan Tombaş, “İstanbul’un en fazla genç nüfusa sahip ilçelerinden biriyiz. O yüzden gençlik yatırımlarını önemsiyoruz. İstanbul’un en büyük spor komplekslerinden biri olacak Mehmet Akif Spor Kompleksi’nin inşasına başladık. Sultanbeyli Gençlik Merkezi’nde (SUGEM) eğitim ve sınavlara destek kurslarımızda kapasiteyi artırdık. Bu yıl SUGEM öğrencilerimiz tarihi başarıya imza attı. YKS Sınavı’nda ilk 2 bine, ilk 4 bine giren öğrencilerimizle birlikte toplamda ilk 100 binde 90 öğrencimizle tarihi başarı yakaladık. Üniversiteyi kazananlara bu yıl da başarı ödülü vereceğiz. İstanbulkart abonman desteğimizi sürdüreceğiz. Öğrenci dostu belediye anlayışıyla her adımda öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonu yön veriyor: TEKNOFEST Kuşağı için yeni bilim ve teknoloji merkezleri açılıyor

“BİLİM SULTANBEYLİ MERKEZİ’Nİ HİZMETE AÇTIK”

Sultanbeyli’de bilim merkezi sayısını 2’ye çıkardıklarını belirten Tombaş, “Geçen yıl Bilim Sultanbeyli Merkezi’mizi açtık. Burada robotik kodlamadan yazılıma, yapay zekadan astronomi ve uzay bilimlerine kadar farklı branşlarda ücretsiz eğitim veriyoruz. Türkiye’nin en gelişmiş İHA’larını, SİHA’larını yapan, yazılımda devrim yapan mühendislerinin içinde Sultanbeyli’nin de gençlerinin olacağına inanıyorum. TEKNOFEST Takımımız var. Şuana kadar ciddi başarılara imza attılar. Projelerinin gelişmesi noktasında biz de tam destek veriyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ısrarla vurguladığı ‘TEKNOFEST Kuşağı’nın Sultanbeyli’de yetişmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Çünkü, gelecekte daha güçlü ve büyük Türkiye’nin temellerini şimdiden atmalıyız.” ifadelerini kullandı

Program, gençlerle toplu fotoğraf çekimin ardından sona erdi.

https://x.com/alitombas_/status/1955287755631505854

YANGINLARA KARŞI YERLİ ÇÖZÜM

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencilerinden oluşan "Griffin-BİLECİK GM" takımı, geliştirdikleri yerli İHA sistemiyle TEKNOFEST 2025'te finale kaldı. İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nın Afet Yönetimi kategorisinde yarışan takım, "Orman Yangınlarının Erken Tespiti ve Yetkililere Anlık Bildirim Sağlayan Otonom İHA Sistemi" projesiyle dikkat çekti. 17-21 Eylül 2025 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek final etabında yarışacak olan ekip, orman yangınlarıyla mücadelede kritik rol oynayabilecek yerli bir çözüm geliştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonu yön veriyor: TEKNOFEST Kuşağı için yeni bilim ve teknoloji merkezleri açılıyor

Proje kapsamında geliştirilen insansız hava aracı, önceden belirlenen güzergâhlarda otonom olarak devriye uçuşları gerçekleştiriyor ve yangınları erken aşamada tespit ederek yetkililere anlık bildirim sağlıyor. Tamamen özgün şekilde geliştirilen uçuş kontrol kartı ve yerli üretim bileşenleriyle dikkat çeken sistem, yangınla mücadelede teknolojik bir atılım olarak değerlendiriliyor.

https://x.com/BSEUniversitesi/status/1955264606332473366

MAÇLARDA YERLİ VE MİLLİ YAKA KAMERASI KULLANILACAK

Türk mühendisler tarafından yerli ve milli olarak üretilen yaka kameraları Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçlarında kullanılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonu yön veriyor: TEKNOFEST Kuşağı için yeni bilim ve teknoloji merkezleri açılıyor

Türk Savunma Sanayiinin önde gelen firmalarından olan tarafından üretilen ODAKAN Yaka Kamerası, ilk olarak 8 Ağustos tarihinde Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanan sezonun açılış müsabakasında uygulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonu yön veriyor: TEKNOFEST Kuşağı için yeni bilim ve teknoloji merkezleri açılıyor

Gaziantep Stadyumu'ndaki maçta saha içi TFF temsilcisi yaka kamerası takarken, anlık görüntüler başarıyla kayıt altına alındı.

