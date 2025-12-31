Menü Kapat
Canlı Yayın
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Gökmen Özdenak kimdir neden öldü? Galatasaray'ın efsane futbolcusu hayatını kaybetti

Galatasaray'ın eski futbolcusu aynı zamanda spor yorumcusu olan Gökmen Özdenak dün hastaneye sevk edilmişti. Tedavi gördüğü hastanede hayatını yitiren Gökmen Özdenak'ın ölüm haberiyle birlikte kariyeri ve ölüm nedeni merak uyandırdı.

Gökmen Özdenak kimdir neden öldü? Galatasaray'ın efsane futbolcusu hayatını kaybetti
Galatasaray'ın efsane futbolcuları arasında yer alan TV ekranında spor yorumculuğu yapan Gökmen Özdenak, dün hastaneye kaldırılmıştı.

Eski millî futbolcu tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında yaşamını yitirdi.

Gökmen Özdenak öldü mü, neden öldü sorularının yanıtları araştırılmaya devam ediyor.

Gökmen Özdenak kimdir neden öldü? Galatasaray'ın efsane futbolcusu hayatını kaybetti

GÖKMEN ÖZDENAK KİMDİR NEDEN ÖLDÜ?

Gökmen Özdenak 22 Haziran 1947 yılında İstanbul'da doğdu.

Galatasaray ve İstanbulspor'un eski futbolcularından ve eski millî kalecilerden Yasin Özdenak'ın ağabeyidir.

Gökmen Özdenak kimdir neden öldü? Galatasaray'ın efsane futbolcusu hayatını kaybetti

Galatasaray'da oynadığı 13 yıllık dönemde 4 lig şampiyonluğu ve 2 Türkiye Kupası kazanan kadroda yer aldı.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Özdenak'ın ölüm nedenine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmış değil.

#Aktüel
