Gökmen Özdenak kimdir neden öldü? Galatasaray'ın efsane futbolcusu hayatını kaybetti

Galatasaray'ın efsane futbolcuları arasında yer alan TV ekranında spor yorumculuğu yapan Gökmen Özdenak, dün hastaneye kaldırılmıştı.

Eski millî futbolcu tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında yaşamını yitirdi.

Gökmen Özdenak öldü mü, neden öldü sorularının yanıtları araştırılmaya devam ediyor.

GÖKMEN ÖZDENAK KİMDİR NEDEN ÖLDÜ?

Gökmen Özdenak 22 Haziran 1947 yılında İstanbul'da doğdu.

Galatasaray ve İstanbulspor'un eski futbolcularından ve eski millî kalecilerden Yasin Özdenak'ın ağabeyidir.

Galatasaray'da oynadığı 13 yıllık dönemde 4 lig şampiyonluğu ve 2 Türkiye Kupası kazanan kadroda yer aldı.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Özdenak'ın ölüm nedenine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmış değil.