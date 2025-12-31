Türkiye Çin vatandaşlarına vizeyi kaldırdı

Kategoriler
Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarıyla ilgili Türkiye kritik bir seyahat hamlesi yaptı. Buna göre Çin vatandaşlarına vize muafiyeti getirildi.
Vize muafiyeti, Çin'in umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik seyahatlerinde ve transit geçişlerinde uygulanacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar 2 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek.