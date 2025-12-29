Menü Kapat
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Ermenistan ile Türkiye arasında yeni adım: Ücretsiz e-vize anlaşması yapıldı

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan ile 'Vize kolaylaştırma kararı' alındığını duyurdu. İki ülke arasında e-vize uygulaması yürürlüğe girecek.

Ermenistan ile Türkiye arasında yeni adım: Ücretsiz e-vize anlaşması yapıldı
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Ermenistan arasında iki ülkenin resmi pasaportları hamilleri için vize kolaylaştırma kararı alındığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri arasında varılan mutabakat çerçevesinde, Türkiye ve Ermenistan, diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vize sürecini kolaylaştırma kararı almıştır.

İki ülkenin diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle ücretsiz olarak e-vize alabileceklerdir.

Bu vesileyle, Türkiye ve Ermenistan, iki ülke arasındaki normalleşme sürecini, tam normalleşme hedefiyle ön koşulsuz olarak sürdürmek konusundaki taahhütlerini bir kere daha teyit etmektedir.''

https://x.com/TC_Disisleri/status/2005639955268116867

#Dünya
