Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Türkiye'yi 2026 yılında dış politikada hangi gelişmeler bekliyor? Hareketli yeni yılın öne çıkan başlıkları

Aralık 29, 2025 15:18
1
Türkiye haritası- Recep Tayyip Erdoğan

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın devamı, Donald Trump'ın ABD'de yeniden başkanlık koltuğuna oturması, Orta Doğu'daki çatışmalar derken 2025 yılı Türkiye için oldukça hareketli geçti. Bu hareketliliğin 2026 yılında da sürmesi bekleniyor. İşte Türkiye'yi 2026 yılında bekleyen dış politika konuları...

2
Türk bayrağı

Türkiye'de hareketli geçen 2025 yılının etkileri 2026 yılında da devam edecek. BBC, 2026 yılında Türkiye için kritik dış politika başlıklarını listeledi. Yeni yılda odaklanılması beklenen 3 temel konu Suriye, Gazze ve Rusya-Ukrayna Savaşı olarak değerlendirildi. 7-8 Temmuz'da gerçekleşecek NATO Zirvesi'nin Ankara'da, 9-20 Kasım'da gerçekleşecek olan COP31 Zirvesi'nin Antalya'da yapılacak olması da Türkiye'deki hareketliliği artıracak. 

İşte Türkiye'de gündemi belirleyecek kritik dış politika başlıkları...

3
Türkiye ve Suriye bayrakları

SURİYE'DE SDG'NİN ENTEGRASYON SÜRECİ

Suriye, Türkiye'nin öncelikli konuları arasında yer alıyor. Yeni yılda Suriye yönetiminin daha kurumsallaşması beklenirken, Şam yönetimi ile omurgasını PKK/YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında süren entegrasyon müzakereleri ön planda olacak. Taraflar 10 Mart 2025'te 8 maddelik bir mutabakat muhtırası imzaladı. Türkiye bu mutabakatının tam ve eksiksiz şekilde uygulanması gerektiğini belirtiyor. 

 

4
Türkiye- İsrail bayrakları

İSRAİL İLE GAZZE VE SURİYE GERGİNLİĞİ

İsrail'in, Gazze'deki katliamları ve Suriye'yi işgali gerilimi zirveye taşıdı. İsrail'in yayılmacı politikası ve işgalleri, Ankara'nın istikrar açısından en ciddi tehdit olarak görülmesine neden oldu. 

 

5
Türkiye - Filistin bayrakları

TÜRKİYE GAZZE'YE ASKER GÖNDERECEK Mİ?

İsrail'in ateşkese rağmen katliamlarını sürdürdüğü Gazze'de oluşturulması beklenen Uluslararası İstikrar Gücü'ne (UİG) Türkiye'nin katılıp katılmayacağı henüz netliğe kavuşmadı. 2026 yılında bu sorunun cevap bulması bekleniyor. İsrail, Türkiye'nin Gazze'ye asker göndermesine karşı olduğunu sıklıkla dile getiriyor. ABD ise Türkiye'nin de bu süreçte rol almasından yana. 

 

6
Türkiye-Rusya-Ukrayna bayrakları

RUSYA VE UKRAYNA İÇİN BARIŞ MASASI KURULACAK MI?

Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal girişimi 4. yılına girecek. İki ülke arasındaki savaş, özellikle Karadeniz olmak üzere bölgesel yansımalarıyla Türkiye'nin gündeminin ön sıralarında. ABD Başkanı Donald Trump'ın devreye girmesiyle barış için yeni adımlar atıldı. Türkiye ise bu sürece kadar 3 kez doğrudan görüşmelere ev sahipliği yaptı. 

 

7
Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan, Volodimir Zelenskiy

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile hem de Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği görüşmelerinde barış masasının İstanbul'da kurulması için çağrı yaptı. 

 

8
Türkiye ve ABD bayrakları, F-35

TÜRKİYE VE ABD ARASINDA F-35 KRİZİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasıyla beraber Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir sayfa açıldı. Fakat  CAATSA (Amerikan'ın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) yaptırımlarının kaldırılması ve Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına dönmesi konusunda somut gelişme yaşanmadı. 2026'da da bu konunun Türk-Amerikan ilişkilerinin önde gelen gündem maddelerinden biri olması bekleniyor.

 

9
Avrupa Birliği- Türkiye

AVRUPA'NIN GÜVENLİK MİMARİSİNDE TÜRKİYE TALEBİ

Trump'ın hamleleri doğrultusunda ABD'nin, Avrupa güvenliğine katkıları azaldı. Rusya tedirginliği yaşayan Avrupa, yeni güvenlik mimarisinin oluşumu için harekete geçti. NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip Türkiye'nin ise bu yeni güvenlik mimarisinde yer alması isteniyor.

 

10
Ermenistan-Türkiye sınır kapısı

ERMENİSTAN-TÜRKİYE SINIR KAPISI 32 YILIN ARDINDAN AÇILABİLİR

Ermenistan ve Azerbaycan'ın barış süreciyle beraber Türkiye ve Ermenistan ilişkileri de normalleşme sürecine girdi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 20 Haziran'da İstanbul'da görüştü. Bu dikkat çeken görüşmenin, 1993 yılında kapanan sınır kapısının açılmasıyla taçlandırılması bekleniyor. 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.