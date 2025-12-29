Türkiye'yi 2026 yılında dış politikada hangi gelişmeler bekliyor? Hareketli yeni yılın öne çıkan başlıkları

Türkiye'de hareketli geçen 2025 yılının etkileri 2026 yılında da devam edecek. BBC, 2026 yılında Türkiye için kritik dış politika başlıklarını listeledi. Yeni yılda odaklanılması beklenen 3 temel konu Suriye, Gazze ve Rusya-Ukrayna Savaşı olarak değerlendirildi. 7-8 Temmuz'da gerçekleşecek NATO Zirvesi'nin Ankara'da, 9-20 Kasım'da gerçekleşecek olan COP31 Zirvesi'nin Antalya'da yapılacak olması da Türkiye'deki hareketliliği artıracak.

İşte Türkiye'de gündemi belirleyecek kritik dış politika başlıkları...