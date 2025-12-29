Türkiye'yi 2026 yılında dış politikada hangi gelişmeler bekliyor? Hareketli yeni yılın öne çıkan başlıkları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın devamı, Donald Trump'ın ABD'de yeniden başkanlık koltuğuna oturması, Orta Doğu'daki çatışmalar derken 2025 yılı Türkiye için oldukça hareketli geçti. Bu hareketliliğin 2026 yılında da sürmesi bekleniyor. İşte Türkiye'yi 2026 yılında bekleyen dış politika konuları...
Türkiye'de hareketli geçen 2025 yılının etkileri 2026 yılında da devam edecek. BBC, 2026 yılında Türkiye için kritik dış politika başlıklarını listeledi. Yeni yılda odaklanılması beklenen 3 temel konu Suriye, Gazze ve Rusya-Ukrayna Savaşı olarak değerlendirildi. 7-8 Temmuz'da gerçekleşecek NATO Zirvesi'nin Ankara'da, 9-20 Kasım'da gerçekleşecek olan COP31 Zirvesi'nin Antalya'da yapılacak olması da Türkiye'deki hareketliliği artıracak.
İşte Türkiye'de gündemi belirleyecek kritik dış politika başlıkları...
SURİYE'DE SDG'NİN ENTEGRASYON SÜRECİ
Suriye, Türkiye'nin öncelikli konuları arasında yer alıyor. Yeni yılda Suriye yönetiminin daha kurumsallaşması beklenirken, Şam yönetimi ile omurgasını PKK/YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında süren entegrasyon müzakereleri ön planda olacak. Taraflar 10 Mart 2025'te 8 maddelik bir mutabakat muhtırası imzaladı. Türkiye bu mutabakatının tam ve eksiksiz şekilde uygulanması gerektiğini belirtiyor.
İSRAİL İLE GAZZE VE SURİYE GERGİNLİĞİ
İsrail'in, Gazze'deki katliamları ve Suriye'yi işgali gerilimi zirveye taşıdı. İsrail'in yayılmacı politikası ve işgalleri, Ankara'nın istikrar açısından en ciddi tehdit olarak görülmesine neden oldu.
TÜRKİYE GAZZE'YE ASKER GÖNDERECEK Mİ?
İsrail'in ateşkese rağmen katliamlarını sürdürdüğü Gazze'de oluşturulması beklenen Uluslararası İstikrar Gücü'ne (UİG) Türkiye'nin katılıp katılmayacağı henüz netliğe kavuşmadı. 2026 yılında bu sorunun cevap bulması bekleniyor. İsrail, Türkiye'nin Gazze'ye asker göndermesine karşı olduğunu sıklıkla dile getiriyor. ABD ise Türkiye'nin de bu süreçte rol almasından yana.
RUSYA VE UKRAYNA İÇİN BARIŞ MASASI KURULACAK MI?
Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal girişimi 4. yılına girecek. İki ülke arasındaki savaş, özellikle Karadeniz olmak üzere bölgesel yansımalarıyla Türkiye'nin gündeminin ön sıralarında. ABD Başkanı Donald Trump'ın devreye girmesiyle barış için yeni adımlar atıldı. Türkiye ise bu sürece kadar 3 kez doğrudan görüşmelere ev sahipliği yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile hem de Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği görüşmelerinde barış masasının İstanbul'da kurulması için çağrı yaptı.
TÜRKİYE VE ABD ARASINDA F-35 KRİZİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasıyla beraber Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir sayfa açıldı. Fakat CAATSA (Amerikan'ın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) yaptırımlarının kaldırılması ve Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına dönmesi konusunda somut gelişme yaşanmadı. 2026'da da bu konunun Türk-Amerikan ilişkilerinin önde gelen gündem maddelerinden biri olması bekleniyor.
AVRUPA'NIN GÜVENLİK MİMARİSİNDE TÜRKİYE TALEBİ
Trump'ın hamleleri doğrultusunda ABD'nin, Avrupa güvenliğine katkıları azaldı. Rusya tedirginliği yaşayan Avrupa, yeni güvenlik mimarisinin oluşumu için harekete geçti. NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip Türkiye'nin ise bu yeni güvenlik mimarisinde yer alması isteniyor.
ERMENİSTAN-TÜRKİYE SINIR KAPISI 32 YILIN ARDINDAN AÇILABİLİR
Ermenistan ve Azerbaycan'ın barış süreciyle beraber Türkiye ve Ermenistan ilişkileri de normalleşme sürecine girdi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 20 Haziran'da İstanbul'da görüştü. Bu dikkat çeken görüşmenin, 1993 yılında kapanan sınır kapısının açılmasıyla taçlandırılması bekleniyor.