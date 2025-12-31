Menü Kapat
Bankalar, noterler, PTT açık mı? 2 Ocak 2026 banka, noter ve PTT çalışma saatleri!

2 Ocak noterler, PTT, bankalar açık mı ve çalışıyor mu 2026’nın 2. günü en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Yılbaşının ardından kamu kurumları ve özel sektörde mesai düzeni merak konusu oldu. Resmi tatilin süresi, bankacılık işlemleri, noter hizmetleri ve PTT şubelerinin çalışma durumu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yılbaşı nedeniyle 1 Ocak’ta kapalı olan kurumların, tatil sonrasında nasıl bir çalışma planı uygulayacağı gündemde yer alıyor. İşte PTT, noter ve banka 2 Ocak mesai durumları…

Bankalar, noterler, PTT açık mı? 2 Ocak 2026 banka, noter ve PTT çalışma saatleri!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.12.2025
21:17
|
GÜNCELLEME:
31.12.2025
21:19

Yeni yılın ilk gününün resmi tatil olması, işlem planlarını erteleyen birçok kişiyi takvimlere yöneltti. Özellikle banka, noter ve PTT işlemleri için 2 Ocak tarihinin durumu araştırılıyor.

Bankalar, noterler, PTT açık mı? 2 Ocak 2026 banka, noter ve PTT çalışma saatleri!

2 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

1 Ocak 2026 Perşembe günü, yılbaşı olması nedeniyle Türkiye genelinde resmi tatil olarak uygulanıyor. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında belirlenen yılbaşı tatili, yalnızca yılın ilk günüyle sınırlı tutuluyor ve takvimde ek bir tatil günü yer almıyor.

1 Ocak’ın ardından gelen 2 Ocak 2026 Cuma günü ise resmi tatil kapsamında bulunmuyor. Bu nedenle kamu kurumları, özel sektör kuruluşları ve hizmet birimleri normal mesai düzenine dönüyor. Yılbaşı tatilinin tek gün olması sebebiyle 2 Ocak’ta çalışma hayatı olağan şekilde devam ediyor.

Bankalar, noterler, PTT açık mı? 2 Ocak 2026 banka, noter ve PTT çalışma saatleri!

2 OCAK BANKALAR AÇIK MI 2026?

Bankalar, 1 Ocak 2026 Perşembe günü resmi tatil nedeniyle hizmet vermiyor. Kamu bankaları ve özel bankaların şubeleri bu tarihte kapalı olacak. Dijital bankacılık kanalları ise yılbaşı günü de kesintisiz şekilde kullanılabilecek.

2 Ocak 2026 Cuma günü itibarıyla bankalar yeniden hizmet vermeye başlayacak. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti BBVA, Yapı Kredi ve Akbank gibi tüm kamu ve özel bankalar şubelerini açarak standart çalışma saatleri olan genellikle 09.00–17.00 arasında işlem alıyor.

Bankalar, noterler, PTT açık mı? 2 Ocak 2026 banka, noter ve PTT çalışma saatleri!

2 OCAK NOTERLAR AÇIK MI 2026?

Noterlikler, 1 Ocak 2026 tarihinde yılbaşı tatili nedeniyle kapalı oluyor. Bu nedenle araç satışı, vekaletname düzenleme ve benzeri noter işlemleri yılın ilk gününde yapılamıyor.

Bankalar, noterler, PTT açık mı? 2 Ocak 2026 banka, noter ve PTT çalışma saatleri!

2 Ocak 2026 Cuma günü noterler yeniden mesaiye başlayacak. Hafta içi uygulanan standart çalışma saatleri genellikle 09.00–17.00 aralığında sürdürülüyor ve bazı noterlerde öğle arası 12.00–13.00 arasında uygulanabiliyor. Tatil sonrası ilk iş günü olması nedeniyle noterlerde yoğunluk yaşanabileceği belirtiliyor.

Bankalar, noterler, PTT açık mı? 2 Ocak 2026 banka, noter ve PTT çalışma saatleri!

2 OCAK PTT AÇIK MI 2026?

PTT şubeleri, 1 Ocak 2026 Perşembe günü resmi tatil sebebiyle hizmet vermiyor. Bu tarihte posta, kargo gönderim ve alım işlemleri ile diğer PTT hizmetleri gerçekleştirilemiyor. Yılbaşı günü yalnızca dijital kanallar üzerinden yapılan işlemler kullanılabiliyor.

Bankalar, noterler, PTT açık mı? 2 Ocak 2026 banka, noter ve PTT çalışma saatleri!

2 Ocak 2026 Cuma günü PTT şubeleri normal mesai düzenine geçiyor. Çoğu şube 08.30–17.30 saatleri arasında hizmet sunarken, posta ve kargo işlemleri tam kapasiteyle devam ediyor. Hafta sonu kapalı olan şubeler nedeniyle cuma günü yoğunluk yaşanabileceği için işlemlerin erken saatlerde yapılması tavsiye edilmekte.

#Aktüel
