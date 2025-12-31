Süper Kupa maçları hangi kanalda? Yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak

Süper Kupa maçları hangi kanalda açıklandı. Türkiye futbolunda geleneksel organizasyonlardan biri olan Süper Kupa, bu yıl yeni formatıyla düzenleniyor. Dört takımın katılımıyla oynanacak turnuvanın maç takvimi ve yayın bilgileri belli oldu.

SÜPER KUPA MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025 Turkcell Süper Kupa’da yarı final maçları ocak ayının ilk haftasında oynanacak. Organizasyonun ilk yarı final karşılaşması 5 Ocak 2026 Pazartesi günü yapılacak ve müsabaka saat 20.30’da başlayacak. İkinci yarı final ise 6 Ocak 2026 Salı günü yine saat 20.30’da futbolseverlerle buluşacak.

Yarı final mücadelelerinin ardından gözler final maçına çevrilecek. Yarı finalde rakiplerini geçen iki takım, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası finalisti Trabzonspor, Süper Kupa yarı finalinde karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadele 5 Ocak 2026 Pazartesi günü oynanacak ve karşılaşmanın başlama saati 20.30 olarak açıklandı. Maça Gaziantep Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler için yayın bilgileri de netleşti. Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki yarı final mücadelesi, Süper Kupa organizasyonu kapsamında canlı yayınla ATV ekranlarında olacak. Maç, şifresiz olarak izlenebilecek.

SÜPER KUPA MAÇLARI HANGİ KANALDA?

2025 Turkcell Süper Kupa kapsamındaki tüm maçlar, televizyon ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Turnuvanın yarı final ve final karşılaşmaları, ATV ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Yayınlar şifresiz olacak.

ATV’yi uydu üzerinden izleyenler için güncel frekans bilgileri de paylaşıldı. Buna göre kanal, 12053 Mhz frekans, 27500 symbol rate, 5/6 FEC ve yatay polarizasyon ayarlarıyla izlenebilecek. Bu bilgilerle Süper Kupa maçları canlı olarak takip edilebilecek.

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

Süper Kupa’da yarı final maçlarının ardından finale yükselen iki takım, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü sahaya çıkacak. Final karşılaşması, tek maç üzerinden oynanacak ve kupanın sahibi bu müsabakayla belirlenecek.

Final mücadelesinin adresi ise İstanbul olacak. Karşılaşma, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak. Organizasyonun son maçı, Süper Kupa heyecanının tamamlanacağı karşılaşma olarak futbolseverlerin karşısına çıkacak.