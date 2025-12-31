Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Süper Kupa maçları hangi kanalda? Yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak

Galatasaray Trabzonspor ve Fenerbahçe Samsunspor Süper Kupa maçları hangi kanalda yayınlanacak belli oldu. 2025 Turkcell Süper Kupa, bu sezon ilk kez dört takımlı yeni formatıyla futbolseverlerin karşısına çıkıyor. Organizasyonda Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Samsunspor mücadele edecek. Turnuva, yarı final ve final maçlarından oluşurken karşılaşmalar farklı şehirlerde oynanacak. Yarı final programı netleşti ve maçların tarihleri, saatleri ile stadyumları açıklandı. İşte Süper Kupa maçları kanal bilgileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Süper Kupa maçları hangi kanalda? Yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.12.2025
saat ikonu 20:47
|
GÜNCELLEME:
31.12.2025
saat ikonu 20:49

Süper Kupa maçları hangi kanalda açıklandı. Türkiye futbolunda geleneksel organizasyonlardan biri olan Süper Kupa, bu yıl yeni formatıyla düzenleniyor. Dört takımın katılımıyla oynanacak turnuvanın maç takvimi ve yayın bilgileri belli oldu.

Süper Kupa maçları hangi kanalda? Yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak

SÜPER KUPA MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025 Turkcell Süper Kupa’da yarı final maçları ocak ayının ilk haftasında oynanacak. Organizasyonun ilk yarı final karşılaşması 5 Ocak 2026 Pazartesi günü yapılacak ve müsabaka saat 20.30’da başlayacak. İkinci yarı final ise 6 Ocak 2026 Salı günü yine saat 20.30’da futbolseverlerle buluşacak.

Yarı final mücadelelerinin ardından gözler final maçına çevrilecek. Yarı finalde rakiplerini geçen iki takım, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek.

Süper Kupa maçları hangi kanalda? Yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası finalisti Trabzonspor, Süper Kupa yarı finalinde karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadele 5 Ocak 2026 Pazartesi günü oynanacak ve karşılaşmanın başlama saati 20.30 olarak açıklandı. Maça Gaziantep Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler için yayın bilgileri de netleşti. Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki yarı final mücadelesi, Süper Kupa organizasyonu kapsamında canlı yayınla ATV ekranlarında olacak. Maç, şifresiz olarak izlenebilecek.

Süper Kupa maçları hangi kanalda? Yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak

SÜPER KUPA MAÇLARI HANGİ KANALDA?

2025 Turkcell Süper Kupa kapsamındaki tüm maçlar, televizyon ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Turnuvanın yarı final ve final karşılaşmaları, ATV ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Yayınlar şifresiz olacak.

ATV’yi uydu üzerinden izleyenler için güncel frekans bilgileri de paylaşıldı. Buna göre kanal, 12053 Mhz frekans, 27500 symbol rate, 5/6 FEC ve yatay polarizasyon ayarlarıyla izlenebilecek. Bu bilgilerle Süper Kupa maçları canlı olarak takip edilebilecek.

Süper Kupa maçları hangi kanalda? Yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

Süper Kupa’da yarı final maçlarının ardından finale yükselen iki takım, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü sahaya çıkacak. Final karşılaşması, tek maç üzerinden oynanacak ve kupanın sahibi bu müsabakayla belirlenecek.

Final mücadelesinin adresi ise İstanbul olacak. Karşılaşma, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak. Organizasyonun son maçı, Süper Kupa heyecanının tamamlanacağı karşılaşma olarak futbolseverlerin karşısına çıkacak.

ETİKETLER
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.