Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

CANiK, geleceğin muharebe ortamını şekillendiriyor

Samsun Yurt Savunma (SYS Grup) bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerin yetenekleriyle ortaya çıkan 30x113mm VENOM LR orta kalibre top sistemi, IDEF 2025’te birçok platforma entegre edilerek geleceğin muharebe ortamını şekillendirmeye başladığını gösterdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
CANiK, geleceğin muharebe ortamını şekillendiriyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 17:41
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 17:41

Türk savunma sanayiinin ürün ve kabiliyetlerini dünya sahnesine çıkaran 17. Uluslararası Fuarı (IDEF 2025), geleceğin muharebe ortamına damga vuracak konseptleri gözler önüne serdi. IDEF 2025, modern savunma teknolojilerinin sergilendiği bir platform olarak, kara, hava ve deniz sistemlerinde entegrasyon kolaylığı sağlayan yeniliklere ev sahipliği yaptı.

CANiK, geleceğin muharebe ortamını şekillendiriyor

SYS Grup bünyesindeki CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS iş birliğiyle geliştirilen düşük geri tepmeli 30x113mm VENOM LR orta kalibre top ve bu topun platformlara entegre edildiği uzaktan komutalı silah sistemleri (UKSS), fuarın yıldızları arasında yer aldı. Farklı platform üreticileriyle yapılan entegrasyon çalışmalarıyla hayata geçirilen ve fuarda sergilenen yenilikçi çözümler, orta kalibre top sistemleri ile geleceğin platformlarının yeniden şekillendiğini ortaya koydu.

Bu dönüşümü getiren VENOM LR sistemi, düşük geri tepme özelliğiyle dikkati çekiyor, hafif platformlara bile sorunsuz monte edilebilme avantajı sunuyor. Sistem, 12,7mm ağır makineli tüfekler ile daha büyük kalibre otomatik toplar arasındaki boşluğu doldurarak, dengeli ve güçlü bir alternatif sunuyor. Alternatif silah sistemlerine kıyasla, VENOM LR’nin üstünlükleri arasında ayarlanabilir yüksek atış hızı, uzun namlusu sayesinde artırılmış isabetlilik, gaz ile opere etmesinden ötürü de sistemden minimum enerji tüketimi ve modüler mimarisi öne çıkıyor. VENOM LR, özellikle 30x173mm kalibrelerde görülen yüksek geri tepme sorununu minimize ederek, küçük ve hafif platformlarda bile üstün ateş gücü sağlıyor. Bu da geleneksel sistemlerin entegrasyon zorluklarını aşarak, operasyonel verimliliği artırıyor. VENOM LR, bu üstün özelliklerini IDEF 2025’te çeşitli platform entegrasyonlarıyla somutlaştırdı.

CANiK, geleceğin muharebe ortamını şekillendiriyor

Nurol Makina’nın NMS YÖRÜK zırhlı muharebe aracı & TRAKON 30 UKSS entegrasyonuyla, VENOM LR kara operasyonlarında yüksek mobilite ve ateş gücü sağlıyor. FNSS firmasının ürettiği PARS 4×4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç’taki SANCAK UKSS ve ZAHA Amfibi Zırhlı Hücum Aracı’ndaki ÇAKA Anti Tank UKSS’ye entegre edilen VENOM LR, muharebe sahasındaki güncel tehditlere karşı güçlü bir yanıt oluşturuyor.

VENOM LR ve TRAKON 30’un deniz tipi UKSS versiyonu, yerli Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ile gerçekleştirdiği başarılı entegrasyonla, deniz sistemlerinde bağımsız ve yüksek kabiliyetli entegrasyon gücünü ortaya koydu.

Taktik İnsansız Kara Aracı & TRAKON 30 UKSS entegrasyonuyla VENOM LR’nin insansız kara araçlarındaki hassas hedefleme yeteneği vurgulandı. ROKETSAN BURÇ Kulesi entegrasyonuyla da insanlı ve insansız versiyonlarla VENOM LR’nin çok yönlü kullanımı gözler önüne serildi. Bu entegrasyon örnekleri, 30x113mm VENOM LR’nin kısa sürede kara, deniz ve hatta hava platformlarında standart haline gelme potansiyelini vurguladı.

VENOM LR’nin düşük geri tepmeli tasarımı, platform bağımsızlığı ve ihracat kısıtlamalarından bağımsız ticari avantajı ile küresel savunma ekonomisinde SYS Grup’a stratejik bir avantaj sağlıyor. Sistem, modern ordulara farklı görev senaryolarında istihbarat, gözetleme, hızlı müdahale açısından üstünlük kazandırırken, alternatiflere göre daha düşük bakım maliyetleri ile de düşük idame maliyeti sunuyor.

CANiK, geleceğin muharebe ortamını şekillendiriyor

SYS Grup Genel Müdürü Cahit Utku Aral, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Yaklaşık 60 yıllık bir geçmişi olan AEI Systems satın alınması ve düşük geri tepmeli 30x113mm VENOM LR yatırımıyla, Türkiye’yi bu alanda dünyadaki 3 üreticiden biri haline getirdik.

İhtiyaç olan doğru ürünü, doğru zamanda sunarak tüm dost ve müttefik ülkelerin modern ordularının ihtiyaçlarını kapsıyoruz. 30x113mm VENOM LR top sistemimiz ile kara, deniz ve hatta hava platformlarında yeni bir standart belirliyoruz. Bu inovasyon, SYS Grup’un mühendislik gücüyle sektöre sunduğu ekonomik ve teknolojik katma değeri temsil ediyor.

IDEF 2025’te de örneklerini gösterdiğimiz şekilde Türk savunma sanayisindeki platformların sahip oldukları yetenekleri ve caydırıcılığı VENOM LR ile önemli oranda artırıyoruz. Bu yönde farklı platform üreticilerimizle gerek Türkiye’deki ihtiyaçlar gerekse ihracat odaklı projeler için birlikte çalışıyoruz. Bu iş birliklerini artırmaya Türk savunma sanayiinin ihracat odaklı büyüme hedefine katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

ETİKETLER
#savunma sanayii
#türk savunma sanayi
#Ordu
#Idef 2025
#Venom Lr
#Silah Sistemi
#Savunma Teknolojileri
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.