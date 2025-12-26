Depremler, seller, orman yangınları, heyelanlar... 2025 yılının felaketleri çok sayıda kişiyi hayattan kopardı

2025 yılında sel, deprem, orman yangınları ve depremler binlerce insanın ölümüne neden oldu. 2025'te Güney Asya başta olmak üzere birçok ülke, aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kayması gibi afetlerle mücadele etti. Şiddetli muson yağmurları, yapıyı zorlayarak geniş çaplı su baskınlarına neden oldu. Yağışlar binlerce kişiyi evinden etti, kentlerde altyapı ciddi hasar aldı ve ulaşımda aksaklıklar yaşandı. İklim değişikliği, karbon salımı ve çeşitli çevresel faktörlerin etkisiyle değişen yağış rejimi, küresel ölçekte pek çok ülkenin sel felaketiyle karşılaşmasına yol açtı.