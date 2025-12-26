GODIVA’nın 100. Yıl Kutlamaları Şanghay’da devam etti

Belçika’da küçük bir atölyede başlayan marka hikayesini, bugün atıştırmalık şirketi pladis çatısı altında dünyanın en tanınmış premium çikolata markaları arasına taşıyan GODIVA, 2026’da 100’üncü yaşını kutlayacak.

Yeni marka kimliğiyle birlikte bu sene 100. yıl kutlamalarını başlatan GODIVA, 2026’ya sayılı günler kala, Asya Pasifik ekibi tarafından Çin’in Şangay kentinde düzenlenen özel bir etkinlikle 100. yıl coşkusunu paylaşmaya devam etti.

GODIVA’nın Asya Pasifik ekibi, iş ortakları, iş dünyasından temsilciler ve misafirlerin katılımıyla Şanghay’da North Bund International Passenger Center’da gerçekleştirilen etkinlik, markanın bir asırlık ustalığını, inovasyon geleneğini ve tutkusunu yansıtan unutulmaz anlara ev sahipliği yaptı.

GODIVA’nın köklü mirasıyla yenilikçi bakışını yansıtan drone gösterisinde, kakao tonlarındaki ışıklar, senkronize bir koreografiyle yükselerek Lady Godiva’nın zarif siluetine dönüştü. Büyüleyici bir atmosferde gerçekleştirilen etkinlik, izleyenlerin büyük beğenisini kazandı.

GODIVA, 100. yıl kutlamaları kapsamında önümüzdeki dönemde farklı coğrafyalarda özel etkinlikler düzenlemeye devam edecek.

GODIVA Hakkında:

Dünyanın önde gelen premium çikolata markası GODIVA, 1926 yılında Brüksel’de Belçikalı çikolatacı Pierre Draps tarafından kuruldu. Kuruluşundan yaklaşık 100 yıl sonra bile GODIVA çikolatasının her parçası hala aynı kalite, Belçika’ya özgü ustalık ve dünyanın en iyi içeriğiyle farklılaşıyor. GODIVA’nın tüm dünyada 100’den fazla ülkeye dağıtımı bulunuyor. Müşteriler, GODIVA’yı markaya ait ikonik butik mağazalar, duty free’ler, e-Ticaret kanalıyla ve birçok seçkin mağazada deneyimleyebiliyor. GODIVA, kendini tüketici beklentilerinin üzerinde yenilikçi, lezzetli yiyecek ve içecek ürünleri sunmaya ve onlara mükemmel anlar yaşatmaya adıyor. Ünlü trüfleri ve çift kalıpla üretilen çikolatalarından Avrupa tarzı bisküvilerine, ayrı ayrı paketlenmiş çikolataları, sıcak çikolatası, dondurmalı ürünleri ve diğer lezzetleriyle GODIVA, misafirlerine en leziz çikolata deneyimini sunmayı vadediyor. Sosyal sorumluluk sahibi bir şirket olarak GODIVA, dünya çapında sürdürülebilir uygulamaları ve programları destekliyor. Şirket aynı zamanda kakao çiftçilerini ve birlikte çalışılan toplulukları güçlendirmek ve çevreyi korumak için tasarlanmış küresel uygulamalar ve programlara da sahip.