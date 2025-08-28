Menü Kapat
TGRT Haber
TEKNOFEST Mavi Vatan kapılarını açtı! Bu yıl yeni bir boyut kazanacak

Ağustos 28, 2025 12:19
1
mavi vatan kapılarını açtı

Türkiye'nin denizlerdeki gücünü ve bu alandaki ileri teknolojik yetkinliğini gençlerle buluşturmayı amaçlayan TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda 31 Ağustos'a kadar sürecek. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması, "TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenecek "TEKNOFEST Mavi Vatan" ile bu yıl yeni bir boyut kazanacak.


 

2
İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda başladı

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda başladı.

 

3
halk katılım göstereceği tarihler belli oldu

Teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getirecek TEKNOFEST Mavi Vatan, 30 ve 31 Ağustos'ta halkın katılımına da açılacak.

 

4
ZİYARET SAATLERİ BELLİ OLDU

Etkinlikte ziyaretler, 09.00-12.00, 12.00-15.00 ve 15.00-18.00 olmak üzere üç ayrı seans halinde gerçekleştirilecek. Her ziyaretçi yalnızca bir seans için giriş hakkına sahip olacak.

 

5
ERDOĞAN'IN KONUŞMA YAPMASI BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ilk gün etkinliğe katılması ve bir konuşma yapması bekleniyor.

 

6
YARIŞMALAR DA YAPILACAK

Denizcilik ve su altı teknolojilerine odaklanacak etkinlikte, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması yapılacak.


 

7
GEMİLER SERGİLENECEK

Bunun yanı sıra TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının öne çıkan gemileri sergilenecek.

8
ZİYARETÇİLERE MÜKEMMEL BİR DENEYİM SUNACAK

Sanal gerçeklik alanları, SAT ve SAS Komutanlığı'nın özel gösterileri, "Mavi Vatan Zaman Tüneli" ve çeşitli sergilerle ziyaretçilere iyi bir deneyim sunulması hedefleniyor.

9
MAKALE YARIŞMALARI DÜZENLENECEK

Etkinlik kapsamında düzenlenecek Mavi Vatan Makale ve Resim Yarışmaları ise Türkiye'nin deniz yetki alanları, milli güvenlik politikaları ve jeopolitik vizyonunun genç nesiller tarafından anlaşılmasını ve bu konuda bilimsel, eleştirel ve yaratıcı bakış açılarının geliştirilmesini hedefliyor.

10
NSOSYAL'DE PAYLAŞILACAK

Makale yarışması kapsamında lise, lisans ve lisansüstü düzeyindeki katılımcılardan 500 ile 1000 kelime arasında özgün makale hazırlamaları istenecek. Hazırlanan makaleler, sosyal medya platformu NSosyal üzerinden paylaşılacak.

Bu yarışma, lise öğrencilerinde araştırma ve eleştirel düşünme becerilerinin, üniversite düzeyinde ise akademik analiz ve bilimsel yaklaşımın güçlendirilmesini amaçlıyor.

11
ÇOXUKLARIN HAYAL GÜCÜ GELİŞECEK

Mavi Vatan Resim Yarışması ise ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin hayal gücü ve ifade yetenekleri resimle geliştirmeyi hedefliyor.

Katılımcılardan, "mavi vatan" temalı özgün bir resim çalışması hazırlamaları isteniyor. Hazırlanan eserler, NSosyal üzerinden paylaşılacak.

12
ÖZEL GEZİ DE YAPILACAK

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, etkinlik kapsamında dereceye girenler için TCG Sakarya ve TCG Hızırreis denizaltıları ile TCG Savarona gemisine özel gezi düzenleneceğini duyurdu.

 

13
GÖRKEMLİ BİR GEÇİŞ

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında, İstanbul Boğazı'nda Türk donanmasının seçkin platformlarının katıldığı görkemli bir geçit töreni gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik, milli teknoloji heyecanını İstanbul Boğazı'ndan tüm Türkiye'ye taşıdı.

