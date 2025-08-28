Menü Kapat
Editor
 | Merve Yaz

Suriye'ye harekat olacak mı? Bakan Yaşar Güler cevap verdi

Tarihte ilk kez ‘Mavi Vatan' temasıyla TEKNOFEST düzenleniyor. Dünyaya parmak ısırtan ve açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla gerçekleşecek gövde gösterisi öncesi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, önemli açıklamalarda bulundu. PKK ve Suriye'deki uzantılarına uyarıları üzerine gündeme gelen 'sınır ötesi operasyon' ihtimali hakkında konuşan Bakan Güler, ""Türk Silahlı Kuvvetleri 7/24 kendi görevinin başında hazır bekliyor. Şurada şu, burada bu olacak gibi bir şey söylemek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Suriye'ye harekat olacak mı? Bakan Yaşar Güler cevap verdi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.08.2025
saat ikonu 17:19
|
GÜNCELLEME:
28.08.2025
saat ikonu 17:28

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2025, 'Mavi Vatan' temasıyla İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda kapılarını açtı. 31 Ağustos'a kadar devam edecek olan etkinlikler, teknoloji ve tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getirecek. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bu kapsamda etkinlik alanına ziyarette bulundu. İncelemelerde bulunan Güler, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu.

Suriye'ye harekat olacak mı? Bakan Yaşar Güler cevap verdi

"CUMHURBAŞKANIMIZIN SÖZLERİNİ TEKRARLIYORUM"

Mehmetçik'in her daim görevinin başında olduğunu belirten Güler şunları söyledi: "Türk Silahlı Kuvvetleri 7/24 kendi görevinin başında hazır bekliyor. Şurada şu, burada bu olacak gibi bir şey söylemek istemiyorum. Ama bizim asıl söylemek istediğimizi sayın Cumhurbaşkanımız ifade etti. Aynı ifadeyi ben de tekrarlıyorum.

Suriye'ye harekat olacak mı? Bakan Yaşar Güler cevap verdi

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE BİR FIRSAT"

Terörsüz Türkiye çok önemli bir faaliyet. Biz kardeşliğimizi büyütmek istiyoruz. Türkiye’nin önümüzdeki dönemde Türkiye Yüzyılının bizlere emrettiği hususları yerine getirebilmek için bir fırsat olarak görüyorum. Bu fırsatı herkesin iyi değerlendirmesi gerekiyor.

Suriye'ye harekat olacak mı? Bakan Yaşar Güler cevap verdi

Silah bırakma şu anda normal sürecinde devam ediyor. Ufak tefek olumsuzluklara takılmıyoruz. Biz hedefe doğru yürüyoruz. Yolunda gidiyor diyebiliriz.

"TÜM KUVVETLERİMİZ GÖREVİNİN BAŞINDA"

Sınır ötesi harekat masada demiyoruz çünkü biz her gün zaten kendi görevimizi yapacak şekilde tüm kuvvetlerimiz hazır, kendi görevinin başında."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KILIÇ KININDAN ÇIKARSA...

Terörsüz Türkiye yolunda tarihi adımlar atılırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın PKK ve Suriye'deki uzantılarına hitaben dile getirdiği "Kıblesini şaşırıp kendilerine yeni yabancı patronlar arayanlar ise elinde sonunda kaybedecek. "Türkiye, bölgede barış ve esenliğin teminatı, Kürtlerin de güvenliğinin teminatı Türkiye'dir.

Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak. Kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama yer kalmaz. Biz tüm bölgemizde kalıcı barışın tesisinden yanayız, sorunların diplomasi yolundan çözülmesinden yanayız." ifadeler akıllara sınır ötesi operasyon ihtimallerini getirmişti."

