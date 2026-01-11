Menü Kapat
 Selahattin Demirel

Adem Soytekin'in KİPTAŞ'ın rüşvet verilen 70 dairesini açıklama sinyaline Barış Yarkadaş'tan ses getirecek yorum: İspatlarsa CHP Kurultayı iptal olur

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklu bulunan ve "İmamoğlu'nun kasası" lakabı takılan iş insanı Adem Soytekin'in, tahliye karşılığında CHP'li delegelere dağıtıldığı öne sürülen KİPTAŞ'ın 70 dairesiyle ilgili bilgi vereceğini söylemesine Barış Yarkadaş'tan önemli bir yorum geldi. Yarkadaş, Soytekin'in, durumu ispat etmesi halinde dava konusu olan CHP Kurultayı'nın iptal edileceğini öne sürdü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olmak isteyen tutuklu sanık Adem Soytekin, KİPTAŞ'ın 70 dairesinin CHP Kurultayı'nın kazanılması için rüşvet verildiği iddiasıyla ilgili mahkemede konuştu.

Adem Soytekin'in KİPTAŞ'ın rüşvet verilen 70 dairesini açıklama sinyaline Barış Yarkadaş'tan ses getirecek yorum: İspatlarsa CHP Kurultayı iptal olur

Soytekin "Belirli kişilere ayrıldığı belirtilen 70 adet dairenin kimlere ait olduğunu ve görüntüde kimlerin üzerine dairelerin yapıldığının listesini cezaevinde temin edemedim ancak tahliye olmam halinde oranın da müteahhidi olmam hasebiyle ben bu kayıtlara tek tek ulaşıp mahkemenize tamamının listesini sunacağımı taahhüt ediyorum." diyerek tahliyesini talep etti.

"ADEM SOYTEKİN İSPAT EDERSE CHP KURULTAYI DAVASININ SEYRİ DEĞİŞİR"

Konunun değerlendirildiği TGRT Haber'in Taksim Meydanı programında konuşan Barış Yarkadaş, Soytekin'in, durumu ispat etmesi durumunda dava konusu olan CHP Kurultayı'nın iptalinin gelebileceğini söyledi.

Adem Soytekin'in KİPTAŞ'ın rüşvet verilen 70 dairesini açıklama sinyaline Barış Yarkadaş'tan ses getirecek yorum: İspatlarsa CHP Kurultayı iptal olur

Yarkadaş, konuşmasında "Adem Soytekin bu söylediklerini ispat eder, bu 70 dairenin bazılarının İl Kongre delegeleri ve Büyük Kurultay delegelerinin bir kısmına ya da 1. dereceden yakın akrabalarına verildiğini de ortaya koyarsa istinafta görülmekte olan kurultay davasının seyri değişir." ifadelerini kullandı.

"Kurultay davasının seyri maddi menfaat üzerinden ispatlanacak olaylarla birlikte kurultayın iptaline kadar gider." şeklinde sözlerini sürdüren Yarkadaş, ses getirecek konuşmasını şu cümlelerle tamamladı:

"Eğer istinaf Adem Soytekin'in ortaya koyacağı belgelerin ek delil olarak sunulması halinde bunları değerlendirmeye alırsa ki-almak zorundadır- Ek delil olarak o zaman istinafın şu an incelemekte olduğu Büyük Kurultay davası iptale kadar gider."

