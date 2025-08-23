Mavi Vatan’da TEKNOFEST coşkusu! Milli şölen başlıyor

"Türk bayrağını al, gel" çağrısıyla tüm halkımızın davetli olduğu TEKNOFEST Mavi Vatan Boğaz Geçişi coşkusuna ortak olmak için binlerce kişi Boğaz kıyılarında toplanacak. Ellerindeki bayraklarla donanmamızı selamlayacak vatandaşlarımız, gökyüzü ve denizin kırmızı beyaza boyanacağı unutulmaz anlara tanıklık edecek.

TCG Anadolu, TCG Savarona ve TCG HIZIRREİS denizaltısının da aralarında bulunduğu Türk Donanmasının seçkin platformları, 15:30 - 18.30 saatleri arasında Boğaz’da olacak. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden başlayacak olan geçiş, Sarıyer, Tarabya, Emirgan, Kanlıca, Rumeli Hisarı, Kandilli, Bebek, Ortaköy, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü rotasıyla devam edecek. Dolmabahçe’de Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlanmasının ardından Moda, Caddebostan ve Maltepe sahilinde son bulacak ve İstanbul Boğazı muhteşem görüntülere sahne olacak.

Bu tarihi seyir sırasında TCG ANADOLU ve TCG Savarona, TEKNOFEST yarışmacısı gençleri, şehit çocuklarını ve sevgi evlerindeki çocukları da ağırlayarak onlara unutulmaz bir gün yaşatacak.

MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ MAVİ VATAN İLE BULUŞUYOR

Boğaz'daki bu görsel şölenin ardından heyecan, 30-31 Ağustos 2025 tarihlerinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda devam edecek. Milli Teknoloji Hamlesi'nin denizlerdeki yansıması olan etkinlikte, geleceğin deniz teknolojileri için kıyasıya bir mücadele yaşanacak. TEKNOFEST yarışmacısı gençler, İnsansız Su Altı Sistemleri, Su Altı Roket ve İnsansız Deniz Aracı yarışmalarında yeteneklerini sergileyecek.

Etkinlik alanında Deniz Kuvvetleri gemi maketleri sergisi, sanal gerçeklik deneyim alanları, SAT ve SAS Komutanlığı gösterileri, Dragon Kürek Yarışı ve Gemi Tasarımı Atölyesi gibi birçok aktivite teknoloji tutkunlarını bekliyor olacak.

GENÇ YETENEKLERE ÖZEL AYRICALIK!

Etkinlik kapsamında düzenlenen Resim ve Makale Yarışmalarında dereceye girenler, TCG ANADOLU, TCG Savarona, TCG Sakarya ve TCG HIZIRREİS gibi özel platformları ziyaret ederek Türk denizcilik tarihine yakından tanıklık etme fırsatı bulacak.

Gökyüzünden denizlerin derinliğine uzanan bu büyük yolculuğa sen de katıl! 24 Ağustos’ta elinde bayrağınla İstanbul Boğaz’ındaki yerini al. 30-31 Ağustos’ta ise TEKNOFEST Mavi Vatan için İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda buluşma gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST Mavi Vatan Boğaz Geçişi Programı

● 15:30 - Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçişi

● 16:00 - Sarıyer Merkez Sahili ve Tarabya geçişi

● 16:10 - Emirgan bölgesi

● 16:15 - Kanlıca

● 16:30 - Rumeli Hisarı

● 16:40 - Kandilli - Bebek hattı

● 16:50 - Ortaköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişi

● 17:00 - Dolmabahçe

● 17:30 - Moda Sahili

● 18:00 - Caddebostan Sahili

● 18:30 - Maltepe Sahili

Saat 16:50 itibarıyla Beşiktaş, Üsküdar, Dolmabahçe ve Sarayburnu sahillerinden seyri izlemek mümkün olacak.

Öte yandan saat 17:00’da Dolmabahçe Sarayı’nda Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlanması gerçekleşecek.