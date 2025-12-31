Ortaköy'de yılbaşında şaşırtan görüntü! Esnaf tek şeyden şüpheleniyor

2026 yılına saatler kala İstanbul’un sembol mekanlarından olan Beşiktaş Ortaköy’de önceki yıllara göre sakin yılbaşı akşamlarından biri yaşanıyor.

Geçtiğimiz yıllarda insan kalabalığından dolayı adım atacak yer kalmayan Ortaköy meydanında bu yıl beklenen hareketlilik yaşanmadı. Bölgedeki sakinlik dikkat çekti.

"KUMPİRDEN ZEHİRLENDİ" HEBERLERİ ETKİLEDİ

7 senedir Ortaköy’de esnaflık yapan Enes Karden, Almanya’dan Türkiye’ye gelen ailenin kumpirden zehirlendiği haberlerinin üzerine vatandaşların eskisi gibi gelmediğini belirterek "7 senedir buradayım. İlk defa böyle bir sakinlik görüyorum. Geçen seneye göre daha sakin. Normal şartlara göre bizde hazırlanmıştık ne yazık ki beklediğimiz gibi değil" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da hayatını kaybederken, baba da 17 Kasım'da vefat etmişti.

Adli Tıp raporunda Ailenin ölüm nedeni, otelde böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu olduğu belirtilmişti.