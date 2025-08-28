Menü Kapat
TGRT Haber
 Sumru Tarhan

Teknofest Mavi Vatan hangi günler halka açık olacak? Ziyaret tarihleri ve saatleri 2025

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği Teknofest Mavi Vatan bugün kapılarını açarken binlerce kişi ziyaret tarihlerini araştırdı. Başta 30-31 Ağustos tarihleri halka açık olurken alınan son dakika kararına göre Mavi Vatan halka açık olan gününün tarihi değişti. Teknofest ne zaman halka açık olacak belli oldu.

Türkiye'nin denizlerdeki gücünün göz önüne serileceği 28-31 Ağustos aralığında gerçekleşirken çeşitli etkinlikler ve gösteriler olacak. , TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının öne çıkan gemilerinin sergilendiği Mavi Vatan ne zaman halka açık olacak duyuruldu.

Teknofest Mavi Vatan hangi günler halka açık olacak? Ziyaret tarihleri ve saatleri 2025

TEKNOFEST MAVİ VATAN HANGİ GÜNLER HALKA AÇIK OLACAK?

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Teknofest Mavi Vatan bugün başladı. TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının öne çıkan gemilerinin sergileneceği etkinlik 30-31 Ağustos tarihlerinde halka açılacaktı fakat yoğun ilgi nedeniyle halka açılma tarihi erkene çekildi. Son açıklamaya göre 29 Ağustos itibarıyla Mavi Vatan halka açılacak.

Teknofest Mavi Vatan hangi günler halka açık olacak? Ziyaret tarihleri ve saatleri 2025

TEKNOFEST MAVİ VATAN NE ZAMAN HALKA AÇILACAK?

Yapılan son açıklamaya göre Mavi Vatan festivalinde halka açık olacak tarih öne çekildi. Normal zamanda 30-31 Ağustos tarihlerinde etkinlikler halka açık olurken karara göre 29 Ağustos itibarıyla Mavi Vatan halka açık olacak. Vatandaşların online olarak kayıt yaptırması gerekirken verilen 3 ayrı seans saatlerinden birini belirlemelidir. İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda 28-31 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan etkinlik yarın itibarıyla halka açılıyor.

Teknofest Mavi Vatan hangi günler halka açık olacak? Ziyaret tarihleri ve saatleri 2025

TEKNOFEST MAVİ VATAN KAÇ GÜN SÜRECEK?

Ülkemizin denizlerdeki gücünün sergileneceği Mavi Vatan festivaline ilk günden yoğun ilgi gösterildi. Bu yıl ilk kez İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen Teknofest Mavi Vatan, 28 Ağustos Perşembe günü itibarıyla kapılarını açarken 31 Ağustos'a kadar devam edecek. Vatandaşlar 29 Ağustos Cuma günü itibarıyla halka açık olacak olan festivali ziyaret edebilecek.

Teknofest Mavi Vatan nerede, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'na nasıl gidilir? Yol tarihi ve otobüs hatları
Teknofest Mavi Vatan ücretli mi, halka açık mı? 2025 Mavi Vatan giriş işlemleri
Teknofest Mavi Vatan etkinlik programı ve takvimi 2025! 28 - 31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek
Aktüel
