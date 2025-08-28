Teknofest Mavi Vatan hangi günler halka açık olacak? Ziyaret tarihleri ve saatleri 2025

Türkiye'nin denizlerdeki gücünün göz önüne serileceği Teknofest Mavi Vatan 28-31 Ağustos aralığında gerçekleşirken çeşitli etkinlikler ve gösteriler olacak. TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının öne çıkan gemilerinin sergilendiği Mavi Vatan ne zaman halka açık olacak duyuruldu.

TEKNOFEST MAVİ VATAN HANGİ GÜNLER HALKA AÇIK OLACAK?

TEKNOFEST MAVİ VATAN NE ZAMAN HALKA AÇILACAK?

Yapılan son açıklamaya göre Mavi Vatan festivalinde halka açık olacak tarih öne çekildi. Normal zamanda 30-31 Ağustos tarihlerinde etkinlikler halka açık olurken karara göre 29 Ağustos itibarıyla Mavi Vatan halka açık olacak. Vatandaşların online olarak kayıt yaptırması gerekirken verilen 3 ayrı seans saatlerinden birini belirlemelidir. İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda 28-31 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan etkinlik yarın itibarıyla halka açılıyor.

TEKNOFEST MAVİ VATAN KAÇ GÜN SÜRECEK?

Ülkemizin denizlerdeki gücünün sergileneceği Mavi Vatan festivaline ilk günden yoğun ilgi gösterildi. Bu yıl ilk kez İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen Teknofest Mavi Vatan, 28 Ağustos Perşembe günü itibarıyla kapılarını açarken 31 Ağustos'a kadar devam edecek. Vatandaşlar 29 Ağustos Cuma günü itibarıyla halka açık olacak olan festivali ziyaret edebilecek.