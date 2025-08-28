Teknofest Mavi Vatan ücretli mi, halka açık mı? 2025 Mavi Vatan giriş işlemleri

31 Ağustos'a kadar devam edecek olan Teknofest Mavi Vatan bugün başlıyor. 31 Ağustos'a kadar sürecek olan etkinlikler, gösteriler ve stant etkinliklerini heyecanla bekleyenler Mavi Vatan giriş işlemlerini merak ederken girişin ücretli olup olmadığı da araştırıldı.

TEKNOFEST MAVİ VATAN ÜCRETLİ Mİ, HALKA AÇIK MI?

İstanbul Tersane Komutanlığı’nda gerçekleşecek olan Mavi Vatan, ücretsiz ve halka açık olarak gerçekleşiyor. İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda 31 Ağustos'a kadar sürecek olan etkinliklerde Türkiye'nin denizlerdeki gücü göz önüne serilecek. 28 Ağustos'ta başlayacak ve 31 Ağustos'a kadar etkinlikler, teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getirmeyi hedefleyen Teknofest Mavi Vatan'a gidebilmek için online olarak kayıt yaptırmanız gerekiyor. Kayıtlar online ve ücretsiz olarak yapılıyor. 30 ve 31 Ağustos'ta halkın katılımına da açılacak etkinlikleri, online kayıt yaptıranlar izleyebilecek.

TEKNOFEST MAVİ VATAN GİRİŞ İŞLEMLERİ

Teknofest Mavi Vatan giriş kaydı için Teknofest'in yönlendirdiği kayıt ekranı sitesine girmelisiniz. Karşınıza çıkan ekranda yer alan bilgileri doldurarak ziyaret etmek sitediğiniz seansları seçmelisiniz. Gerekli bilgilerin doldurulmasının ardından giriş kaydınız tamamlanmış oluyor.

TEKNOFEST MAVİ VATAN KAYIT GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TEKNOFEST MAVİ VATAN ZİYARET SAATLERİ 2025

Mavi Vatan girişleri 09.00-12.00, 12.00-15.00 ve 15.00-18.00 olmak üzere üç ayrı seans olarak gerçekleşirken yalnızca bir seans için giriş hakkı bulunuyor. Alınan kayıt biletleri ile bir seansa giriş yapabiliyorsunuz. Sınırlı katılım olması nedeniyle her katılımcı için ayrı bilet oluşturulması gerekirken 7 yaş altı çocuklara kayıt şartı bulunmuyor. 30 ve 31 Ağustos'ta halkın katılımına da açılacak etkinlikleri, online olarak kayıt yaptıranlar izleyebilecek.