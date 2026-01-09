Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Trabzon'da saç ekimi sırasında ölüm! Savcılık soruşturma başlattı

Trabzon'da özel bir klinikte saç ekimi yaptıran 46 yaşındaki Temel Altuntaş fenalaştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Altuntaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Savcılık olaya ilişkin soruşturma başlattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trabzon'da saç ekimi sırasında ölüm! Savcılık soruşturma başlattı
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
09.01.2026
saat ikonu 06:47
|
GÜNCELLEME:
09.01.2026
saat ikonu 06:47

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı İskenderpaşa Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde bulunan özel bir kliniğe giden Temel Altuntaş (46) isimli şahıs, saç ekimi yaptırmak istedi. Ancak Altuntaş burada bir anda fenalaştı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Temel Altuntaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Trabzon'da saç ekimi sırasında ölüm! Savcılık soruşturma başlattı

Altuntaş'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, Ortahisar ilçesinde saç ekimi operasyonu esnasında fenalaşarak hayatını kaybettiği öne sürülen kişiyle ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede faaliyet gösteren bir saç ekim merkezinde saç ekimi işlemi yapılan T.A'nın (46) fenalaştığı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

Olayın ardından soruşturma başlatıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca olayın öğrenilmesi üzerine derhal soruşturma başlatılmış, soruşturma kapsamında söz konusu iş yerinde delillerin elde edilmesi amacıyla arama işlemi icra edilmiş, vefat eden T.A'nın ölü muayene ve klasik otopsi işlemleri tamamlanmış olup olayla ilgili soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Estetik merkezinde skandal hata! Saç hayaliyle gitti, kulaklarından oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Saç ekimi felakete dönüştü! İşini bırakmak zorunda kaldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da dehşet! Saç ekimi için geldiği hastaneden cenazesi çıktı
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.