Trabzon'da saç ekimi sırasında ölüm! Savcılık soruşturma başlattı

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı İskenderpaşa Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde bulunan özel bir kliniğe giden Temel Altuntaş (46) isimli şahıs, saç ekimi yaptırmak istedi. Ancak Altuntaş burada bir anda fenalaştı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Temel Altuntaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Altuntaş'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, Ortahisar ilçesinde saç ekimi operasyonu esnasında fenalaşarak hayatını kaybettiği öne sürülen kişiyle ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede faaliyet gösteren bir saç ekim merkezinde saç ekimi işlemi yapılan T.A'nın (46) fenalaştığı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

Olayın ardından soruşturma başlatıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca olayın öğrenilmesi üzerine derhal soruşturma başlatılmış, soruşturma kapsamında söz konusu iş yerinde delillerin elde edilmesi amacıyla arama işlemi icra edilmiş, vefat eden T.A'nın ölü muayene ve klasik otopsi işlemleri tamamlanmış olup olayla ilgili soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."