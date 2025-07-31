İstanbul'da dehşet! Saç ekimi için geldiği hastaneden cenazesi çıktı

İngiltere'de yaşayan 38 yaşındaki Martyn James Latchman, saç ektirmek için Türkiye'ye geldi. İstanbul Beşiktaş'ta özel bir klinikle anlaşan genç adam 28 Temmuz'da operasyona alındı. 5 saat boyunca devam eden işlem dehşetle bitti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

İşlemden bir süre sonra fenalaşan genç adam, en yakındaki hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım servisine yatırılan Latchman yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Latchman’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, olayla ilgili "taksirle öldürme" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Otopsi işlemlerinin ardından İngiliz hastanın cenazesinin ülkesine gönderildiği öğrenildi.